Stát loni prodal kabelky, luxusní auta a další zajištěné věci za 59 milionů

Prodej majetku zajištěného v trestních řízeních například v souvislosti s investičními nebo dotačními podvody loni vynesl přes 59 milionů korun, vyplývá z dat Centra zajištěných aktiv ministerstva vnitra (CENZA). Zahrnoval luxusní Rolls-Royce, drahé hodinky nebo kabelky. V roce 2017, kdy centrum začalo fungovat, byly výnosy jen necelých dvanáct milionů korun. Výtěžek z prodeje slouží například k odškodnění poškozených. Pokud se ale v trestním řízení neprokáže vina původního majitele, stát mu peníze za prodanou věc vrátí.
Loňských 59 milionů korun je podle mluvčí ministerstva vnitra Hany Malé nejvyšší výnos za celou dobu fungování CENZA. Ještě v roce 2020 byly příjmy z prodeje necelých 36 milionů korun, o čtyři roky později už to bylo přes 51 milionů. Zajištěné věci úřad prodává v elektronické dražbě nebo napřímo.
Rolls-Royce za sedm milionů
„Největšímu zájmu kupujících se těší zejména osobní motorová vozidla a motocykly,“ přiblížila Malá výsledky elektronických dražeb. Vůbec nejhodnotnější věcí, kterou dosud centrum prodalo, byl loni vůz Rolls-Royce Cullinan za víc než sedm milionů korun. Druhou nejdražší položkou loňského roku pak byl Nissan GT-R R35 s cenou přesahující dva a půl milionu.
Zájem je ale i o drobnější majetek. „Jsou to především různé druhy spotřebního zboží jako například zlaté šperky, luxusní hodinky, dámské kabelky a podobně. Své kupce si rovněž nacházejí i mince a hodnotná stará elektronika,“ popsala mluvčí.
Letadlo, plachetnice i obráběcí stroje
Do správy CENZA se dostává i méně obvyklý majetek. „Výjimkou nejsou ani motorové čluny, plachetnice či specializované obráběcí stroje,“ vyjmenovala mluvčí celní správy Vladimíra Malovíková.
Nejsložitější bývá podle ministerstva vnitra právě logistické zvládnutí správy a prodeje velkých strojů. Například zajištění a převzetí letadla BlackShape Prime ve spolupráci s holandskými úřady podle Malé znamenalo i demontáž křídla a jeho následnou přepravu. „Akce byla realizována v prosinci 2025. Letadlo je v současné době ve správě na základě Pověření ke správě majetku zajištěného v trestním řízení,“ upřesnila pro ČT.
Mezi další složitější případy loni patřilo zajištění lodě Windy na přehradě Slapy za asistence hasičů a poříční policie. Podle Malé úřad spravoval také letoun Cessna, u kterého bylo ale nakonec loni v červenci pověření ke správě zrušeno.
Jak se majetek prodává
Do zajištěného majetku nepatří věci z krádeží nebo vloupání, nejvíc věcí policie zajistí u hospodářské trestné činnosti. „Jedná se zejména o daňovou trestnou činnost, investiční a dotační podvody, korupční trestné činy, manipulace s veřejnými zakázkami či drogovou trestnou činnost,“ upřesnil mluvčí Policejního prezidia David Schön.
Typ zajišťovaného majetku se podle policie za poslední roky nijak nezměnil, výrazně se ale zlepšila kvalita správy a samotného prodeje. „Cílem správy je zabránit snížení hodnoty zajištěného majetku. Tento cíl se mimo jiné naplňuje i včasným rozhodnutím o prodeji zajištěného majetku,“ vysvětlil Schön.
Po zajištění majetku získaného trestnou činností pověří policie nebo celníci útvar CENZA jeho správou. Prodej může úřad zahájit ve chvíli, kdy o tom orgány činné v trestním řízení vydají usnesení. „Před samotným prodejem je nutné znaleckým posudkem určit cenu v čase a místě obvyklou. Samotný prodej v případě hodnotnějších věcí od pěti tisíc korun je realizován formou elektronických veřejných dražeb,“ přiblížila proces Malá. U drobného majetku s nižší hodnotou se pak jedná o přímý prodej.
Výtěžek z prodeje je součástí prostředků v trestním řízení. „Tento postup je výhodný jak pro stát v případě uložení majetkové trestní sankce – utržená peněžní částka propadne státu – tak pro obviněného v případě zastavení trestního stíhání respektive zproštění obžaloby – utržená peněžní částka je mu vrácena),“ doplnil Schön.
Pokud soud pravomocně rozhodne o propadnutí nebo zabrání majetku, peníze z jeho prodeje putují na zvláštní účet ministerstva spravedlnosti. Z nich mohou být například vypláceny prostředky poškozeným. Peníze jdou ale i na další místa. „Část byla využita na uspokojení majetkových nároků, část odvedena do státního rozpočtu a část převedena Probační a mediační službě,“ popsala mluvčí ministerstva spravedlnosti Lucie Rozsypalová.