Ostrava vydala manuál, jak pomáhat obětem trestných činů

Učitelům, sociálním pracovníkům i úředníkům má pomoci nový manuál, který vydává město Ostrava. Publikace radí, jak rozpoznat oběť trestného činu a kam ji nasměrovat, aby získala psychologickou i právní podporu.
Minulý týden vedla pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí na ostravském magistrátu běžnou konzultaci s dívkou, která žije v náhradní rodině. Ta se jí svěřila, že byla znásilněna.
„V takové situaci jsme často místem prvního kontaktu. Dívku jsme doprovodili k podání trestního oznámení na policii a domluvili jí schůzku v Bílém kruhu bezpečí, který se věnuje obětem trestných činů,“ popsala vedoucí oddělení Lenka Honusová.
Citlivě a efektivně komunikovat
Publikace, kterou vydal ostravský magistrát, shrnuje, jak mohou lidé v přímém kontaktu s oběťmi pomoci. „To nejdůležitější jsme dali hned na začátek – jak s obětí citlivě a efektivně komunikovat. A také jak s ní nemluvit, aby se neprohloubily její potíže, především psychické,“ vysvětlila vedoucí pracovní skupiny Týmu pro oběti Magistrátu města Ostravy Lenka Michálková.
„Cílem je zlepšit služby pro oběti trestných činů a blízké obětí, kterým trestní jednání zpravidla výrazně změní život a zastihne je nepřipravené. Oběti často vůbec netuší, že pomoc existuje,“ uvedl primátor města Jan Dohnal a dodal, že kromě kromě nového manuálu magistrát připravuje semináře pro pracovníky prvního kontaktu. „Vyslechnutí a nasměrování oběti k odborné pomoci může být prvním a zásadním krokem, který oběti její postavení usnadní,“ dodal.
Příručka upozorňuje, že není vhodné událost bagatelizovat ani zlehčovat. Vysvětluje postup při podání trestního oznámení, popisuje možnost, aby oběť zastupoval u soudu zmocněnec, a obsahuje i přehled organizací, které nabízejí pomoc. „Někdo potřebuje jen právní informace, jiný zase možnost si popovídat a mít někoho, kdo bude naslouchat,“ uvedl pracovník Probační a mediační služby Radek Makový.
Manuál také připomíná, že dopad trestného činu nezasahuje jen samotnou oběť, protiprávní čin velmi často postihne rodinu, přátele nebo komunitu, kde se čin stal. Spáchání trestného činu však může zasáhnout i blízkého pachatele, který to pak těžce nese.
Manuál v každém služebním autě
Autoři představili příručku na setkání s těmi, kteří by ho mohli v praxi využít – například s učiteli, pracovníky sociálních zařízení, zdravotníky nebo policisty. „Strážníky průběžně školíme, jak se mají k obětem trestných činů chovat a jakou pomoc jim mohou poskytnout. Oběti bývají často zoufalé, bezmocné a nevědí, co mají dělat,“ uvedl ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček.
Podle něj je pro strážníky zásadní, aby měli v ruce praktický nástroj, který jim pomůže reagovat profesionálně a s empatií. „Jsem přesvědčen, že tento manuál najde své místo v každém služebním vozidle či kapse uniformy a pomůže nám ještě lépe plnit naši roli ochránců a pomocníků občanů,“ poznamenal.
Manuál vydává ostravský magistrát v nákladu 300 kusů, ke stažení je také na webových stránkách projektu Bezpečnější Ostrava.