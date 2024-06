Slovenský prezident Pellegrini dorazí do Česka na svou první zahraniční návštěvu

Slovenský prezident Peter Pellegrini na svou první zahraniční návštěvu po nástupu do funkce tradičně dorazí do Česka. Dopoledne ho na Pražském hradě přijme jeho český protějšek Petr Pavel, jednat budou kromě aktuální politické situace i o vztazích obou států. Pellegrini se v hlavním městě sejde i s dalšími ústavními činiteli. Čeští politici chtějí s Pellegrinim v co největší míře navázat na úroveň vztahů s předešlou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Návštěva má potvrdit výjimečně blízké česko-slovenské vztahy, které podle nich nemůže změnit ani současný nesoulad například ve vztahu vůči Ukrajině.