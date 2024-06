Bratislava kritizuje českou policii

Úřad vlády v Bratislavě oznámil, že se znepokojením přijal informaci, že „česká policie považuje hrubé a neuctivé schvalování atentátu na slovenského předsedu vlády Roberta Fica za projev svobody slova, byť při výrocích vlastních občanů kritizujících Ukrajince už tuto míru pochopení pro svobodu projevu neměla“.

Krátce předtím postup české policie ohledně výroků týkajících se Fica kritizoval za poslanecký klub Smeru kromě jiných jeho člen a bývalý slovenský policejní prezident Tibor Gašpar. Využil k tomu mimo jiné příspěvek šéfa českého mimoparlamentního uskupení PRO Jindřicha Rajchla, který rovněž zveřejnil reakci české policie na svůj podnět. Policie napsala, že v prozkoumávaných výrocích jde o vlastní vyjádření uživatele sociálních sítí, „které lze podřadit pod svobodu projevu“.

„Napsat o Robertu Ficovi, že to prase bylo třeba zastřelit, je podle české policie úplně v pořádku. Vyjadřuji rozčarování, kam jsme se dostali. Začíná se politizovat i v české policii, je to smutné,“ uvedl Gašpar. Odmítl, že by kritikou postupu české policie zasahoval do záležitostí České republiky.

Policie ČR: Ve svých postupech jsme pevně vázáni trestním zákoníkem

„K politickým komentářům se zpravidla nevyjadřujeme a ani v tomto případě nebudeme činit výjimku. Ve svých postupech jsme pevně vázáni trestním zákoníkem a trestním řádem a je nemyslitelné, že bychom z nich vybočovali,“ napsalo ČTK v reakci na kritiku od strany Smer české policejní prezidium. Dodalo, že vylučuje politické zadání či podléhání tlakům.

Slovenský prezident Pellegrini sdělil na středeční tiskové konferenci v Praze, že postup české policie mu nenáleží hodnotit. Slovenská policie podle něj situaci řeší rázně. „Chápu reakci slovenské politické scény, když v Česku bylo konstatováno, že česká strana nebude v takovém případě postupovat tak razantně, jako slovenská,“ řekl Pellegrini. Jde ale podle něj o rozhodnutí české strany.

Český ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v reakci na vyjádření slovenských politiků zdůraznil, že policie je striktně apolitická. „Při vyšetřování a stíhání jakéhokoli trestného činu měří všem stejným metrem a neřídí se ničím jiným než platnými zákony. Ve své práci je striktně apolitická. Kritiku její práce ze strany některých slovenských politiků považuji za nevhodnou. I proto, že policejní spolupráce Česka a Slovenska funguje perfektně,“ upozornil Rakušan.