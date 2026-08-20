Případ bodnutí nožem před plzeňským barem končí. ÚS odmítl útočníkovu stížnost


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Jindřicha Sandera, který v červenci roku 2023 bodnul před plzeňským barem jiného muže. Trest pět a půl roku ve vězení za pokus o vraždu tak platí. Podle ÚS předchozí soudy neporušily útočníkova ústavní práva, zjistila ČT z usnesení, které ÚS zpřístupnil na své úřední desce.

Podstatou stížnosti bylo především to, zda soudy Sanderovi dostatečně prokázaly nepřímý úmysl soka usmrtit. Podle Sandera totiž nedostatečně odlišily nepřímý úmysl od vědomé nedbalosti. ÚS ale zdůraznil, že vnitřní vztah pachatele k následku se zpravidla nedá přímo dokázat, a proto jej soudy mohou dovozovat z objektivních okolností.

Ke stížnosti se ÚS vyjádřil v usnesení. „Ústavní soud však v projednávané věci neshledal, že by obecné soudy při posuzování této otázky vybočily z ústavních mezí,“ stojí v dokumentu. „Z odůvodnění jejich rozhodnutí, zejména z odůvodnění rozsudku krajského soudu, je patrné, že závěr o existenci nepřímého úmyslu dovodily z komplexního hodnocení všech provedených důkazů a okolností případu,“ pokračuje rozhodnutí ÚS.

V projednávané věci obecné soudy vycházely podle ÚS zejména z povahy použité zbraně, způsobu vedení útoku, jeho intenzity, náhlosti a neočekávanosti, jakož i z místa, na které stěžovatel útočil. Sander tak s ohledem na objektivní okolnosti musel vědět, že útok může skončit smrtí. „ I laik ví, kde se v lidském těle nacházejí životně důležité orgány,“ konstatoval soud.

V Plzni za poslední týden řešili dva případy napadení nožem
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Sander původně dostal jen podmínku

Sander původně dostal u Vrchního soudu v Praze jen podmínku za pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Šlo prý o slabé bodnutí a útočník se nesnažil napadeného zabít. Nejvyšší soud však tehdejší rozsudek na podnět nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové zrušil jako neadekvátní.

Vrchní soud pak verdikt přehodnotil, čin i po zhlédnutí videa překvalifikoval na pokus o vraždu a uložil nepodmíněný trest. Sander poté neuspěl u Nejvyššího soudu s dovoláním a nyní jeho stížnost odmítl i Ústavní soud.

Bradáčová uspěla s dovoláním, o útoku nožem v Plzni znovu rozhodne vrchní soud
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová

Incident se odehrál v červenci 2023 pozdě v noci. Muž nejprve slovně napadl barmanku, která jej kvůli inventuře nechtěla pustit dovnitř a obsloužit. Když se jí zastal jiný muž, útočník se po něm ohnal nožem s devíticentimetrovou čepelí a způsobil mu mělkou ránu v levé části hrudi. Napadený instinktivně uskočil dozadu.

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