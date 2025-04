Součástí změn je novela zákona o zajišťování obrany zavádějící zákaz fotografování označených vojenských objektů. Na dodržování zákazu má dohlížet Vojenská policie, za porušení zákazu by hrozila sankce až 100 tisíc korun. Zpřísnit by se také měly postihy za neoprávněné používání vojenského stejnokroje lidmi, kteří nejsou vojáky či policisty.

Novela rozšiřující pravomoci Vojenské policii dává policistům možnost využívat drony a zároveň zamezovat jejich provozu. K jejich pravomocím přibude zadržení řidičského průkazu nebo vstup na pozemek, pokud by to bylo nezbytné pro ochranu života nebo zdraví lidí. Pro novelu, kterou nyní posoudí Senát, hlasovalo všech 147 přítomných poslanců.

Další body programu

Novela lex plyn by mohla zkrátit povolovací procesy paroplynových elektráren až o pět let. Paroplynové zdroje by měly zajistit dostatečnou kapacitu pro výrobu elektřiny při útlumu uhlí. Dolní komora by mohla předlohou zakázat používání zařízení na maření přebytečné energie pod hrozbou až pětimilionové sankce a zúžit okruh solárních elektráren z let 2009 a 2010, které budou podle předchozí schválené novely podléhat individuálním kontrolám výnosnosti.

Na programu je i vládní lesní novela, která prodlouží vlastníkům lesů lhůtu na jejich obnovu o tři roky na pět let, což má napomoci jejich přírodní obnově. Dobu minimálního věku pro těžbu u běžného lesa novela snižuje z osmdesáti na šedesát let, což podle ministerstva zemědělství umožní přeměnu lesa na les bohatší na druhy stromů. Vlastníci lesů budou mít podle novely méně povinností, zůstane ale omezení množství těžitelného dřeva.

Odpoledne mají poslanci v úvodním kole projednat zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, které má nahradit od příštího roku zhruba pětadvacet formulářů a tiskopisů s cílem snížit administrativu. Spory zřejmě vyvolá související změnový zákon, který mimo jiné ruší institut srážkové daně. Kritizuje ho opoziční hnutí ANO, které hrozí možnými obstrukcemi.