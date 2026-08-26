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Fotbalové kluby by od podzimu příštího roku měly kontrolovat, jestli na stadion nechodí fanoušci se zákazem vstupu. Pomoci jim v tom má kamerový systém a digitální registr těchto osob. Poslanci zamýšlejí také zpřísnění pravidel zahalování obličeje, pyrotechnice či vbíhání na hřiště. Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) upozornil na to, jak by se zákaz vstupu vymáhal na stadionech soupeřů a možném zavedení takzvané face recognition (rozpoznávání obličeje) na všech stadionech první ligy. Místopředseda poslaneckého klubu Jiří Havránek (ODS) zmínil, že by systém měl být pasivní a neukládat údaje osob bez zákazu. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.