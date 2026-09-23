Rusové útočí na ukrajinská města, benzinky a sklady. Místní vědí, jak reagovat

Ruské střely a drony v noci zasáhly několik ukrajinských měst. Při útocích na průmyslové podniky v Dněpropetrovské oblasti zemřeli čtyři lidé. Ukrajina zase hlásí zásahy rafinerií v Samaře a Ufě. V posledním půlroce ruské drony stále častěji míří na čerpací stanice, zejména na ty patřící státnímu podniku Ukrnafta. Provozovatelé benzinek mají při poplachu, který se často rozezní i víckrát za den, přesně stanovený postup: upozornit zákazníky, zastavit tankování, uzavřít čerpací stanici a evakuovat se. To vše musí zvládnout do dvou minut. „Od začátku útoků v loňském roce zasáhli přes 150 našich čerpacích stanic,“ vyčíslila Lesia Żarská z Ukrnafty. Nedostatkem pohonných hmot zatím Ukrajina netrpí, skoro veškeré totiž dováží ze zahraničí. Terčem útoků jsou i obchody a sklady společnosti Epitsentr.
VideoRusové útočí na ukrajinská města, benzinky a sklady. Místní vědí, jak reagovat
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