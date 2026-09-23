Hasiči se častěji potýkají s lesními požáry, pomoct jim mají průseky

Během letošních prázdnin museli hasiči řešit přes 1800 přírodních požárů. To je zhruba o pět set víc výjezdů než za stejné období loni. Nejčastější příčinou jejich vzniku je nedbalost lidí, situaci navíc zhoršuje dlouhodobé sucho. „Požáry v přírodním prostředí jsou náročné na síly a prostředky. Posíláme tam rovnou hodně hasičů, hodně techniky, abychom to chytili v zárodku,“ popsala mluvčí Generálního ředitelství HZS ČR Klára Ochmanová. Aby se hasičská technika k ohni snáz dostala, začali lesníci klestit v lesích průseky. Jejich přínos testují státní lesy na Vysočině, kde jich vznikají postupně desítky kilometrů v každém revíru.
VideoHasiči se častěji potýkají s lesními požáry, pomoct jim mají průseky
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