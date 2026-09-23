VideoObstruovat se dá i nadále, říká Nacher. Rozdíl poznáme za tři roky, myslí si Havránek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

V Poslanecké sněmovně platí nová pravidla jednacího řádu, která mají omezit obstrukce a zefektivnit jednání dolní komory. Podle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) ale ani nová pravidla nemusí obstrukcím zcela zabránit. „Když nebude vůle, tak se samozřejmě dají najít cesty, jak se dá obstruovat i po změně jednacího řádu,“ řekl v Událostech, komentářích. Místopředseda poslaneckého klubu ODS Jiří Havránek míní, že skutečný dopad změn bude možné posoudit až ve chvíli, kdy se současní vládní představitelé vrátí do opozice. „Největší rozdíl poznáme samozřejmě až za tři roky,“ předpokládá. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.

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