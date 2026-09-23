V Poslanecké sněmovně platí nová pravidla jednacího řádu, která mají omezit obstrukce a zefektivnit jednání dolní komory. Podle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) ale ani nová pravidla nemusí obstrukcím zcela zabránit. „Když nebude vůle, tak se samozřejmě dají najít cesty, jak se dá obstruovat i po změně jednacího řádu,“ řekl v Událostech, komentářích. Místopředseda poslaneckého klubu ODS Jiří Havránek míní, že skutečný dopad změn bude možné posoudit až ve chvíli, kdy se současní vládní představitelé vrátí do opozice. „Největší rozdíl poznáme samozřejmě až za tři roky,“ předpokládá. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
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Škoda JS bude dodávat pohony pro modulární reaktory Rolls-Royce SMR
Plzeňská společnost Škoda JS ze skupiny ČEZ uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro modulární reaktory. Smlouva zajišťuje, že Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem jedné miliardy korun, oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). První reaktor má vzniknout v polovině třicátých let v Temelíně.
E.ON a Pražská plynárenská zdražily fixace energií pro nové zákazníky
Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Zvýšení cen energií většinou v řádu stovek korun za megawatthodinu (MWh) se týká nových zákazníků. Firmy tak reagují na současný růst cen energií na velkoobchodním trhu. Vyplývá to z ceníků firem, které zdražení potvrdily. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých měsících zdražovali i další dodavatelé.
VideoObstruovat se dá i nadále, říká Nacher. Rozdíl poznáme za tři roky, myslí si Havránek
V Poslanecké sněmovně platí nová pravidla jednacího řádu, která mají omezit obstrukce a zefektivnit jednání dolní komory. Podle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) ale ani nová pravidla nemusí obstrukcím zcela zabránit. „Když nebude vůle, tak se samozřejmě dají najít cesty, jak se dá obstruovat i po změně jednacího řádu,“ řekl v Událostech, komentářích. Místopředseda poslaneckého klubu ODS Jiří Havránek míní, že skutečný dopad změn bude možné posoudit až ve chvíli, kdy se současní vládní představitelé vrátí do opozice. „Největší rozdíl poznáme samozřejmě až za tři roky,“ předpokládá. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
Poslanci proberou konec zdražování dálničních známek
Poslanci by ve středu měli schvalovat návrh na zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném čtení je rovněž novela, která veřejnosti zpřístupní více údajů o dopravě. V úvodním kole by se zákonodárci mohli zabývat také změnami pravidel penzijního spoření či zvýšením důchodů starších penzistů.
VideoHasiči se častěji potýkají s lesními požáry, pomoct jim mají průseky
Během letošních prázdnin museli hasiči řešit přes 1800 přírodních požárů. To je zhruba o pět set víc výjezdů než za stejné období loni. Nejčastější příčinou jejich vzniku je nedbalost lidí, situaci navíc zhoršuje dlouhodobé sucho. „Požáry v přírodním prostředí jsou náročné na síly a prostředky. Posíláme tam rovnou hodně hasičů, hodně techniky, abychom to chytili v zárodku,“ popsala mluvčí Generálního ředitelství HZS ČR Klára Ochmanová. Aby se hasičská technika k ohni snáz dostala, začali lesníci klestit v lesích průseky. Jejich přínos testují státní lesy na Vysočině, kde jich vznikají postupně desítky kilometrů v každém revíru.
Poslanci přerušili mimořádnou schůzi k řadě předloh, jednat budou dál ve středu
Sněmovna nedokončila druhé kolo debaty o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Poslanci zatím představili některé pozměňovací návrhy, které se týkají například nepromlčitelnosti vraždy a některých dalších trestných činů, úpravy kuplířství na internetu a takzvaného dětského certifikátu. Schůzi zákonodárci přerušili podle dohod klubů v 21:00 do středečního rána.
Policie zasahovala v sídle Akademie věd, má podezření na fiktivní dohody
Policie v úterý od rána zasahovala v sídle Akademie věd v centru Prahy. Podle Deníku N tam shromažďovala dokumenty a faktury kvůli podezření z uzavírání fiktivních dohod o provedení práce. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej pro ČT potvrdil, že kriminalisté v budově sbírali důkazy. Městské státní zastupitelství zatím nezahájilo žádné trestní stíhání.
VideoODS bude chtít, aby se schodek rozpočtu snížil alespoň o sto miliard, naznačil Skopeček
„Nežijeme v covidové éře, nežijeme ve válečné zóně. A přesto vláda chystá druhý nejvyšší nominální deficit rozpočtu v historii České republiky,“ podotkl v pořadu Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). Kabinet v pondělí schválil návrh státního rozpočtu pro příští rok s deficitem 386 miliard korun. „Mohu slíbit, že jako poslanecký klub ODS předložíme v rámci druhého čtení rozpočtu návrhy, které povedou ke snížení deficitu veřejných financí, respektive ukážeme na úspory konkrétními pozměňujícími návrhy. Moje ambice začíná někde na hranici sto miliard a dál,“ avizoval Skopeček, podle něhož vláda promarnila několik měsíců, během kterých už je u moci. „A nepředložila Poslanecké sněmovně žádnou legislativu, která by jakkoliv upravovala objem mandatorních výdajů,“ sdělil. Kabinetem schválený deficit je podle Skopečka i jedním z důvodů, proč opozice plánuje svolat sněmovní schůzi k jednání o vyslovení nedůvěry vládě.
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