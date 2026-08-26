Mexičan, o něhož usilují USA, nabízel českému soudu kauci milion eur


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Jeden ze dvou Mexičanů, kteří v české vazbě čekají na vydávací řízení do USA, za sebe nabízel kauci milion eur (24,1 milionu korun). Justice peněžitou záruku nepřijala s odůvodněním, že by tyto peníze mohly pocházet z trestné činnosti či prostředí organizované zločinecké skupiny, uvedla mluvčí pražského vrchního soudu Eliška Duchková. USA se vydání dvojice zadržených domáhají pro drogovou a teroristickou kriminalitu, Mexičanům hrozí až doživotní trest.

Česká policie zadržela na základě mezinárodního zatykače letos 10. června v krátkém časovém sledu čtyři lidi. O dva dny později je pražský městský soud poslal do takzvané předběžné vazby. Dva zadržení se svým vydáním do USA souhlasili a jejich extradice se už uskutečnila ve zkráceném řízení. Další dva si proti vazbě podali stížnosti, které poté zamítl vrchní soud.

„Vrchní soud v Praze rozhodoval o stížnostech dvou osob, ohledně osoby N. D. J. dne 7. 7. 2026 a v případě osoby L. G. L. dne 20. 7. 2026. V obou případech potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, tedy že obě osoby zůstanou v předběžné vazbě pro účely následného vydávacího řízení,“ shrnula Duchková.

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Ilustrační snímek

„Zásadními důvody byla jednak skutečnost, že obě osoby do Česka přicestovaly pouze na krátkodobý pobyt, a nemají tedy vůči Česku žádné osobní ani pracovní vazby. Dále obavu z vycestování zakládá zejména hrozba doživotního trestu a povaha stíhané organizované trestné činnosti,“ pokračovala mluvčí.

Zatímco jeden ze zadržených podle Duchkové nabízel u městského soudu místo vazby kauci ve výši milionu eur, druhý žádný návrh na nahrazení vazby neučinil.

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USA viní Mexičany z nákupu samopalů či minometů

Na zadržení čtveřice upozornila před dvěma týdny agentura AFP. Podle ní jde o členy mocného mexického Kartelu Jalisco nová generace a USA je viní z pokusu o nákup samopalů, granátometů a minometů na českém území výměnou za drogy fentanyl nebo pervitin.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) následně potvrdil, že Spojené státy požádaly o vydání zadržených. Uvedl při tom, že všichni čtyři jsou státní příslušníci Mexika. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala nyní upřesnil, že jeden z nich je občanem USA.

Státní zástupce v současné době zkoumá extradiční žádost, následně podá k pražskému městskému soudu návrh na rozhodnutí o přípustnosti vydání. Poslední slovo bude mít ministr spravedlnosti, který vydání nemusí povolit, i pokud justice dospěje k závěru, že extradice je přípustná.

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