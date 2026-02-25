Násilnou reakci vyvolala smrt šéfa mexického kartelu Jalisco nová generace Nemesia Rubéna Oseguery Cervantese, kterého předtím dopadla armáda. Členové zločinecké skupiny paralyzovali některá města blokádami, zapalovali vozy a útočili na banky, čerpací stanice a obchody. Podle mexické prezidentky Claudie Sheinbaumové je situace pod kontrolou, země nasadila 10 tisíc vojáků k potlačení střetů. Tuzemské ministerstvo zahraničí doporučilo českým občanům, aby se v zasažených oblastech vyhýbali zbytným cestám.
Mexiko se potýká s následky násilností po smrti šéfa kartelu
před 24 mminutami|Zdroj: Reuters, AP