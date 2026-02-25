Mexiko se potýká s následky násilností po smrti šéfa kartelu


před 24 mminutami

Násilnou reakci vyvolala smrt šéfa mexického kartelu Jalisco nová generace Nemesia Rubéna Oseguery Cervantese, kterého předtím dopadla armáda. Členové zločinecké skupiny paralyzovali některá města blokádami, zapalovali vozy a útočili na banky, čerpací stanice a obchody. Podle mexické prezidentky Claudie Sheinbaumové je situace pod kontrolou, země nasadila 10 tisíc vojáků k potlačení střetů. Tuzemské ministerstvo zahraničí doporučilo českým občanům, aby se v zasažených oblastech vyhýbali zbytným cestám.

Mexická armáda zabila šéfa kartelu, na nějž vypsaly USA vysokou odměnu
Příslušník mexické armády, archivní snímek

Lhal a nenastínil řešení problémů, reagují demokraté na Trumpovu zprávu o stavu unie

Guvernérka státu Virginie Abigail Spanbergerová v odpovědi demokratů na projev amerického prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie uvedla, že šéf Bílého domu lhal a nepředstavil řešení problémů, kterým USA čelí. Zároveň řekla, že Trumpova imigrační politika „roztrhává rodiny“ a že prezident ničí pověst USA jakožto „dobré síly“. Jako plný lží, odtržený od reality života milionů běžných Američanů nebo prostě jen jako nudný hodnotí projev také další demokrati.
07:52Aktualizovánopřed 15 mminutami

USA jsou silnější než kdy dřív, uvedl Trump v projevu o stavu unie

Spojené státy jsou zpět silnější, lepší a bohatší než kdy předtím, prohlásil v noci na středu americký prezident Donald Trump v úvodu svého projevu o stavu unie. Podle šéfa Bílého domu Spojené státy zažily v posledním roce nevídané změny a mají nyní nejsilnější ekonomiku vůbec. Trump se věnoval zejména domácí politice a ekonomice a v závěru také zahraniční politice. Desítky opozičních demokratů Trumpovu řeč bojkotovaly.
02:48Aktualizovánopřed 31 mminutami

Ruské bomby zabíjely v Záporoží, jinde se lidé pohřešují

Nejméně šest lidí přišlo o život a sedm utrpělo zranění při ruském bombardování obcí na jihovýchodě Ukrajiny včetně Záporožské oblasti. V sousední Dněpropetrovské oblasti pátrají záchranáři po čtyřech osobách, jež mohou být pod troskami domu zasaženého ruskými řízenými leteckými bombami, uvedl šéf oblastní správy Mykola Lukašuk. Moskva hlásí mrtvé po útoku na chemičku na západě Ruska.
09:53Aktualizovánopřed 32 mminutami

Kvůli sněhové bouři jsou na severovýchodě USA desetitisíce lidí bez proudu

Na severovýchodě Spojených států jsou po sněhové bouři nadále desetitisíce lidí bez proudu. Celý region se potýká s nízkými teplotami a pokračuje v odklízení desítek centimetrů sněhu. Bouře, která na východní pobřeží dorazila v neděli večer místního času, byla nejsilnější v pondělí. Počasí si vyžádalo nejméně jednu oběť. Ve středu má region zasáhnout další sněhová bouře menšího rozsahu.
před 1 hhodinou

Čínské AI modely vykradly ty americké, zlobí se firma

Umělé inteligence (AI) vznikly mnohdy na základě toho, že jejich provozovatelé je trénovali na nelegálně získaných datech. Tato praktika funguje dál a cílí na samotné modely AI. Vývojáři společnosti Anthropic tento týden upozornili, že tři čínské společnosti zabývající se umělou inteligencí „nelegálně získaly“ schopnosti modelu Claude. Ten je považovaný za jednu z nejvyspělejších AI současnosti.
před 1 hhodinou

VideoHosté Událostí, komentářů probrali výročí ruské invaze na Ukrajinu

Hosté Událostí, komentářů diskutovali v den výročí začátku otevřené ruské invaze na Ukrajinu o postojích Česka vůči invazi. Diskutující také probrali téma ukrajinských uprchlíků v Česku nebo stav mírových jednání. Podle šéfa sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka (ANO) musí v rámci mírových jednání dojít k bolestivému kompromisu. Podle předsedy ODS Martina Kupky je klíčové setrvat v podpoře Ukrajiny. Místopředseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Róbert Šlachta (Přísaha) se obává, že konflikt hned tak neskončí, ale na ústupky není čas. Šéf STAN Vít Rakušan věří v možnost spravedlivého míru. Diskuzí provázel Lukáš Dolanský.
před 1 hhodinou

Trump prý preferuje diplomacii ve sporu s Íránem

Americký prezident Donald Trump v noci na středu prohlásil, že nedopustí, aby Írán vyvinul jadernou zbraň. V projevu o stavu unie zároveň řekl, že preferuje diplomatické řešení sporu s Teheránem. Prezident rovněž zopakoval svá dřívější tvrzení, že ukončil osm válek a že Rusko by nezahájilo invazi na Ukrajinu, kdyby byl tehdy prezidentem.
05:57Aktualizovánopřed 3 hhodinami
