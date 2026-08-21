Kvůli podezřením na otravu bazénovou chemií evidují toxikologové více dotazů

Nadýchání se chloru nebo olíznutí chlorové tablety dítětem. Toxikologické informační středisko (TIS) letos do konce července konzultovalo 53 případů možné otravy bazénovou chemií, zejména právě chlorovými tabletami. ČT to sdělila vedoucí lékařka TIS Kateřina Kotíková, která zároveň upřesnila, že lidé řeší kontakt přímo s přípravkem, ne s vodou v bazénu. Nadýchání se chloru se dle TIS projevuje pálením spojivek nebo slzením, případně i bolestí za hrudní kostí nebo dušností. Při suchu a teplotách, které letos v létě panují, evidují toxikologové dotazů více.
U většiny konzultovaných případů se dle TIS jedná o nadýchání se chloru, kdy se příznaky objevují do několika minut. „Při mírnějším postižení dochází k pálení spojivek, slzení, pálení v krku, rýmě a kašli – tyto příznaky většinou rychle ustupují,“ popsala Kotíková.
Při vážnějším kontaktu s chlorem se dle lékařky objevují bolesti v krku, pálení až bolest za hrudní kostí, bolesti hlavy, zvýšená sekrece hlenu, dušnost či dráždivý kašel. Potíže mohou přechodně ustoupit a po 24 hodinách se mohou objevit i příznaky zápalu plic. „Pokud je rok mimořádně teplý a suchý jako ten letošní, dotazy na bazénovou chemii nám stoupají,“ doplnila.
Tableta může i poleptat
„Dalším typem expozice je olizování, cucání nebo požití části chlorové tablety dětmi. V tomto případě je účinek místně dráždivý až korozivní,“ upozornila Kotíková. Pokud se objeví příznaky jako slinění, bolesti při polykání nebo opakované zvracení, doporučují toxikologové absolvovat lékařské vyšetření.
Podle Pavla Košnara, předsedy představenstva Asociace bazénů a saun ČR, může být problém v neznalosti návodu k použití. „Spousta lidí odtrhne etiketu a neví, že když ji rozbalí, je tam návod,“ podotkl. Doporučuje použít gumové rukavice, tabletu vyndat a hned ji dát do vody. „Ne, že si člověk ve sklepě připraví dvě tablety a jde ještě dělat něco jiného. Mezitím se něco uvolní a může dojít k otravě nadýcháním,“ varoval Košnar.
U tekuté dezinfekce doporučuje předseda asociace také brýle. „Zabrání nastříkání do očí,“ vysvětlil. Šetrnější variantou je dle něho bezchlorová chemie, která je však vhodná spíše do menších vířivek.
Dotazy na houby nebo uštknutí
TIS od začátku června zaznamenalo také 90 dotazů kvůli možné otravě houbami nebo podezření na ni. Ve většině případů lidé podle lékařky volali kvůli nedostatečné přípravě nebo skladování jedlých hub. Skoro polovina z celkového počtu konzultací se týkala dětí – konkrétně 43. „V roce 2025 jsme za stejné roční období konzultovali podobný počet případů – 106, z toho dvacet dětí. V roce 2024 bylo dotazů mnohem více – 155,“ vypočítala Kotíková.
Od začátku letošního března také řešili toxikologové 58 dotazů kvůli uštknutí nebo podezření na uštknutí hadem.
K některým případům mají toxikologové dotazů více. „Toxikologické informační středisko funguje jako konzultační pracoviště, proto se často stává, že první kontakt je od laika s podezřením na otravu. Pokud doporučíme vyšetření či hospitalizaci, následně nás kvůli stejnému případu kontaktuje také ošetřující lékař,“ vysvětlila Kotíková.