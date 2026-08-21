Soud potvrdil tresty vězení v kauze pašování kokainu v dortech


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Pražský vrchní soud potvrdil tresty odnětí svobody pro pět cizinců, kteří z Německa do Česka dovezli 32 kilogramů kokainu, zjistila ČT. Rozhodnutí je pravomocné. Soud rozhodoval o odvolání pěti lidí z původně osmičlenné skupiny, která organizovala dovoz drogy v dortech linkovými autobusy z Berlína na pražskou Florenc. Jednomu zkrátil vyhoštění, zbylá odvolání zamítl. Potvrdil tak mimo jiné osmiletý trest vězení pro hlavního organizátora gangu.

Jeho odvolání soud zamítl jako nedůvodné a stejně rozhodl u dalších tří členů skupiny. „Byly tedy potvrzeny ty samé tresty, které jim byly uloženy u soudu prvního stupně,“ potvrdila mluvčí soudu Eliška Duchková. Další tři obžalované poslal soud do vězení na čtyři, pět a šest let.

Z rozsudku pražského městského soudu, který má ČT k dispozici, vyplývá, že hlavním organizátorem je muž ruského původu A. K., který v Česku pobývá čtrnáct let. „Vypověděl, že v České republice žije s manželkou, má dvouleté dítě,“ stojí v březnovém rozsudku. „Dříve pracoval jako barman, avšak před vzetím do vazby nepracoval, protože si vydělával trestnou činností,“ píše se dále. V minulosti měl distribuovat marihuanu.

Řezy maskovali šlehačkou

Celkem třináct cest z Berlína do Prahy podnikli pachatelé mezi srpnem 2024 a únorem 2025, během nich převezli 32 kilogramů kokainu. Kilogramové cihly této drogy členové gangu nejprve vakuově zabalili, pak je ukryli do korpusu dortů, přičemž řezy maskovali šlehačkou. Dezert kurýři zabalili do krabice a převezli v tašce nočním autobusem do Prahy. Za převoz jednoho dortu dostávali 25 tisíc korun.

Přes šest set tisíc korun, zhruba 25 tisíc eur, platil gang za jednu cihlu kokainu. „V Praze ji pak prodali o několik set tisíc korun dráž,“ informovala při konci vyšetřování Lucie Šmoldasová z Národní protidrogové centrály.

Za pašování kokainu v dortech půjde hlavní organizátor na osm let do vězení
Drogy pašované pachateli

Zkrácení vyhoštění

U jednoho z obžalovaných nyní Vrchní soud v Praze snížil dobu vyhoštění, trest pět a půl roku vězení pro něj ale platí. „Tomuto obžalovanému se ukládá při nezměněném výroku o vině a při nezměněném výroku o trestu odnětí svobody trest vyhoštění z území České republiky na dobu pěti roků,“ sdělila Duchková. Z rozsudku první instance je zřejmé, že soud zkrátil tento trest na polovinu a že jde o Kazachstánce.

V osmičlenné skupině byl kromě sedmi cizinců i jeden Čech. Tomu městský soud uložil podmíněný a peněžitý trest, proti čemuž se neodvolal. Stejně tak se proti podmínce neodvolala ani ukrajinská žena, která žije s organizátorem a má s ním potomka. Proti trestu vězení se neodvolal ani osmý člen skupiny. Gang celkem tvořili čtyři lidé ukrajinského původu, dva Rusové, Kazachstánec a Čech.

„Další předpoklad je ten, že v případě uložených trestů odnětí svobody bude nařízen výkon, v případě vazebně stíhaných dojde k jejich převedení do výkonu trestu,“ doplnila mluvčí Duchková.

Pašovali kokain v dortech, hrozí jim až osmnáct let vězení
Drogy ukryté do dortu

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