Za pašování kokainu v dortech půjde hlavní organizátor na osm let do vězení

Pražský městský soud potrestal sedm cizinců a jednoho Čecha za dovoz 32 kilogramů kokainu z Německa do Česka čtyř až osmiletým vězením, k tomu dva vyhostil, dva od soudu odešli s podmínku. Pět z nich se odvolalo. Vyplývá to z rozsudku, který má ČT k dispozici. Organizovaná skupina drogu v dortech převážela linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florenc.
Celkem třináct cest z Berlína do Prahy podnikli mezi srpnem 2024 a únorem 2025, během nich převezli 32 kilogramů kokainu. Vyplývá to ze soudního rozhodnutí. Kilogramové cihly této drogy členové gangu nejprve vakuově zabalili, pak je ukryli do korpusu dortů, přičemž řezy maskovali šlehačkou. Dezert kurýři zabalili do krabice a převezli v tašce nočním autobusem do Prahy. Za převoz dostávali 25 tisíc korun.
„Všichni obžalovaní v hlavním líčení prohlásili vinu,“ stojí v rozhodnutí. I proto soud volil tresty blízko dolní sazby. U hlavního organizátora přihlédl i k tomu, že dosud žádný trestný čin nespáchal a že spolupracoval. Muži soud uložil osm let vězení, zároveň mu zabavil auto, kterým dovážel kurýry do Berlína, nebo hotovost v přepočtu zhruba 460 tisíc korun v různých měnách.
Spolupracujícího obžalovaného soud poslal za mříže na pět let a nepodmíněné tresty od čtyř do šesti roků dostali další čtyři lidi. Dva z nich soud na deset let vyhostil. Dva obžalovaní od soudu odešli s podmínkou a peněžitými tresty. Mezi odsouzenými jsou čtyři Ukrajinci, dva Rusové, Kazachstánec a Čech. Pět z nich se proti březnovému nepravomocnému verdiktu odvolalo.
V čele skupiny stál podle rozsudku někdejší barman ruského původu A. K., který se původně věnoval distribuci marihuany. V rámci skupiny pašující kokain zajišťoval dopravu nebo rozděloval úkoly ostatním členům. Soud ho nevyhostil, v Česku žije čtrnáct let a má tady rodinu.
Odsouzená na mateřské
Mezi odsouzenými je i jedna ukrajinská žena. I proto, že se nepodílela na trestné činnosti tak velkou měrou, dostala tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let. Z rozsudku vyplynulo, že žena žije s organizátorem gangu a má s ním potomka. „Obžalovaná spolu s obžalovaným pečuje o jejich dvouleté dítě a po dobu jeho výkonu trestu odnětí svobody bude na ní, aby se o ně postarala,“ popisuje rozhodnutí soudu.
Kromě podmínky ale žena bude muset zaplatit taky skoro půl milionu. Soud o výši rozhodl na základě ženiných majetkových poměrů. „Aktuálně je na mateřské a má poloviční úvazek. V České republice je necelých jedenáct let. Nevlastní zde žádný byt. Zajištěné peníze pocházejí z prodeje podniku obžalované a část obžalovaná získala jako dary od rodiny. Navrhovaný peněžitý trest by byla schopná uhradit. Jiné úspory nemá,“ stojí v rozsudku.
O konci vyšetřování informovala letos 11. února Národní protidrogová centrála (NPC). Kriminalisté u gangu zajistili i jiné drogy, například více než tři tisíce dávek LSD. „Obchodovat měli také s metamfetaminem, ketaminem, tabletami s MDMA nebo se směsí drog prodávané pod názvem ‚růžový kokain‘,“ informovala tehdy mluvčí NPC Lucie Šmoldasová. Věc k soudu státní zástupkyně poslala pět dní po návrhu ze strany centrály.