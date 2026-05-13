Za pašování kokainu v dortech půjde hlavní organizátor na osm let do vězení


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24

Pražský městský soud potrestal sedm cizinců a jednoho Čecha za dovoz 32 kilogramů kokainu z Německa do Česka čtyř až osmiletým vězením, k tomu dva vyhostil, dva od soudu odešli s podmínku. Pět z nich se odvolalo. Vyplývá to z rozsudku, který má ČT k dispozici. Organizovaná skupina drogu v dortech převážela linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florenc.

Celkem třináct cest z Berlína do Prahy podnikli mezi srpnem 2024 a únorem 2025, během nich převezli 32 kilogramů kokainu. Vyplývá to ze soudního rozhodnutí. Kilogramové cihly této drogy členové gangu nejprve vakuově zabalili, pak je ukryli do korpusu dortů, přičemž řezy maskovali šlehačkou. Dezert kurýři zabalili do krabice a převezli v tašce nočním autobusem do Prahy. Za převoz dostávali 25 tisíc korun.

„Všichni obžalovaní v hlavním líčení prohlásili vinu,“ stojí v rozhodnutí. I proto soud volil tresty blízko dolní sazby. U hlavního organizátora přihlédl i k tomu, že dosud žádný trestný čin nespáchal a že spolupracoval. Muži soud uložil osm let vězení, zároveň mu zabavil auto, kterým dovážel kurýry do Berlína, nebo hotovost v přepočtu zhruba 460 tisíc korun v různých měnách.

Pašovali kokain v dortech, hrozí jim až osmnáct let vězení
Drogy ukryté do dortu

Spolupracujícího obžalovaného soud poslal za mříže na pět let a nepodmíněné tresty od čtyř do šesti roků dostali další čtyři lidi. Dva z nich soud na deset let vyhostil. Dva obžalovaní od soudu odešli s podmínkou a peněžitými tresty. Mezi odsouzenými jsou čtyři Ukrajinci, dva Rusové, Kazachstánec a Čech. Pět z nich se proti březnovému nepravomocnému verdiktu odvolalo.

V čele skupiny stál podle rozsudku někdejší barman ruského původu A. K., který se původně věnoval distribuci marihuany. V rámci skupiny pašující kokain zajišťoval dopravu nebo rozděloval úkoly ostatním členům. Soud ho nevyhostil, v Česku žije čtrnáct let a má tady rodinu.

Odsouzená na mateřské

Mezi odsouzenými je i jedna ukrajinská žena. I proto, že se nepodílela na trestné činnosti tak velkou měrou, dostala tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let. Z rozsudku vyplynulo, že žena žije s organizátorem gangu a má s ním potomka. „Obžalovaná spolu s obžalovaným pečuje o jejich dvouleté dítě a po dobu jeho výkonu trestu odnětí svobody bude na ní, aby se o ně postarala,“ popisuje rozhodnutí soudu.

Kromě podmínky ale žena bude muset zaplatit taky skoro půl milionu. Soud o výši rozhodl na základě ženiných majetkových poměrů. „Aktuálně je na mateřské a má poloviční úvazek. V České republice je necelých jedenáct let. Nevlastní zde žádný byt. Zajištěné peníze pocházejí z prodeje podniku obžalované a část obžalovaná získala jako dary od rodiny. Navrhovaný peněžitý trest by byla schopná uhradit. Jiné úspory nemá,“ stojí v rozsudku.

Policie varuje před podvody, kdy lidé nevědomky pašují drogy
Ilustrační foto

O konci vyšetřování informovala letos 11. února Národní protidrogová centrála (NPC). Kriminalisté u gangu zajistili i jiné drogy, například více než tři tisíce dávek LSD. „Obchodovat měli také s metamfetaminem, ketaminem, tabletami s MDMA nebo se směsí drog prodávané pod názvem ‚růžový kokain‘,“ informovala tehdy mluvčí NPC Lucie Šmoldasová. Věc k soudu státní zástupkyně poslala pět dní po návrhu ze strany centrály.

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal, řekl představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí na Liberecku Pavel P. Mayer. Alarm byl v tu dobu kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Kněz se připravoval v zákristii. „Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ přiblížil Mayer.
V kauze Ústřední vojenské nemocnice policie obvinila deset lidí

Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím deset lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Ve středu o tom informoval šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.
Policie vyšetřuje výrobce kojeneckého mléka Nestlé a Danone, píší Seznam Zprávy

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení na firmy podal český zástupce celosvětové organizace IBFAN (Mezinárodní síť na podporu zdravé dětské výživy).
ŽivěVláda chce měnit rozložení moci, kritizuje novelu rozpočtových zákonů opozice

Poslanci ve středu v závěrečném kole projednávají vládní novelu zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu ostře kritizuje opozice, obává se toho, že změny kabinetu umožní nekontrolovatelné utrácení, a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Její zástupci také hovořili o posunu v rozdělení moci mezi výkonnou složkou a zákonodárným sborem. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v rozpravě odmítla, že by nemyslela na další generace. „Právě naopak,“ sdělila.
Soud poslal Benešovou kvůli restituci Bečvářova statku na pět let do vězení

Pražský vrchní soud ve středu poslal bývalou ředitelku pražského pozemkového úřadu Evu Benešovou kvůli restitucím takzvaného Bečvářova statku na pět let do vězení. Zakázal jí také na pět let působit ve státní správě či samosprávě na rozhodovací pozici. Odvolací senát rozhodoval pouze o trestu, vinnou z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby byla žena uznána už dříve. Neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími dvěma úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně 1,4 miliardy korun.
VideoZtráta reputace fotbalu, zhodnotil Šťastný nedohrané derby Slavie a Sparty

Nedohrané fotbalové derby Slavie a Sparty bude ještě dlouho předmětem diskuzí, řekl v pořadu Interview ČT24 ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Podle něj došlo ke ztrátě reputace fotbalu i nalomení důvěry mezi Slavií a fanoušky. Šťastný avizoval, že bude jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) o využití kamerových záznamů a technologie rozpoznávání obličejů. Ministr připustil, že legislativa vylučuje průběžné skenování lidí, ale zdůraznil, že existují výjimky. „Mým úkolem je ve spolupráci s ÚOOÚ, s ministerstvem vnitra a s ministerstvem spravedlnosti hledat cestu, jak to udělat,“ dodal ministr. Zdůraznil, že technologii není možné využít plošně, ale pouze za přísné regulace a v konkrétních případech. Rozhovor vedl moderátor Daniel Takáč.
Neznámý pachatel odcizil z baziliky na Liberecku lebku svaté Zdislavy

Neznámý pachatel v úterý vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa, svatořečena byla v roce 1995.
