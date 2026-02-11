Pašovali kokain v dortech, hrozí jim až osmnáct let vězení


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie navrhla obžalovat sedm cizinců a jednoho Čecha za to, že dopravili z Německa do Česka přes třicet kilogramů kokainu. Drogu ukryli do dortů, které kurýři přivezli linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florenc. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasová.

Za každou z kilogramových cihel kokainu podle ní pachatelé zaplatili přes šest set tisíc korun, v Praze ji pak prodali o několik set tisíc korun dráž.

Organizovaná skupina fungovala podle kriminalistů nejpozději od léta 2024 do loňského února, kdy policie zadržela první podezřelé. Pět z obviněných lidí je ve vazbě, tři na svobodě. Některým z nich hrozí až osmnáct let vězení.

Při akci nazvané Kosmar zajistila policie 4,8 kilogramu kokainu a zhruba šest kilogramů sušiny konopí, dále metamfetamin, hašiš, ketamin, směs i tablety s MDMA, sedmdesát gramů LSD a houby obsahující psilocin. Mezi další zajištěné věci patří hydraulický lis používaný k úpravě drog, finanční prostředky v celkové výši přes půl milionu korun, jedno auto a hodinky v hodnotě přes čtyři sta tisíc korun.

Policie varuje před podvody, kdy lidé nevědomky pašují drogy
Ilustrační foto

Maskování šlehačkou, 25 tisíc za převoz

V čele skupiny stál podle centrály někdejší barman, který se původně věnoval distribuci marihuany, později se ale na základě zájmu zákazníků přeorientoval na kokain. Při dovozu z Německa postupoval podle stále stejného scénáře: dva až tři kurýry dovezl autem do Berlína, kde jim krátkodobě pronajal byt.

V něm pak ukrývali kokainové cihly do dortů, jako by to byla součást korpusu. Řez i nelegální obsah maskovali šlehačkou. Následně cukrářský výrobek zabalili do krabice a převezli v tašce – každý z kurýrů jiným nočním spojem.

Mezi kurýry byli podle NPC i mladší lidé ve finanční nouzi. Při některých cestách měli přepravci pod oblečením ukryté i další drogy. Po návratu do Prahy uskladnili kokain buď v bytě jednoho z nich, nebo v pronajatém kontejneru. Za převoz každého dortu dostávali odměnu 25 tisíc korun.

Pachatelé pak kokainové cihly rozdělili na menší množství k další distribuci, přičemž cena za sto gramů drogy se pohybovala od sta do sto padesáti tisíc korun. Menší dávky členové skupiny prodávali přes aplikaci Telegram.

Vémola byl podle policie součástí rozsáhlé pašerácké sítě
Karel „Karlos“ Vémola

