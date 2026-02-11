Pašovali kokain v dortech, hrozí jim až osmnáct let vězení

Policie navrhla obžalovat sedm cizinců a jednoho Čecha za to, že dopravili z Německa do Česka přes třicet kilogramů kokainu. Drogu ukryli do dortů, které kurýři přivezli linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florenc. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasová.
Za každou z kilogramových cihel kokainu podle ní pachatelé zaplatili přes šest set tisíc korun, v Praze ji pak prodali o několik set tisíc korun dráž.
Organizovaná skupina fungovala podle kriminalistů nejpozději od léta 2024 do loňského února, kdy policie zadržela první podezřelé. Pět z obviněných lidí je ve vazbě, tři na svobodě. Některým z nich hrozí až osmnáct let vězení.
Při akci nazvané Kosmar zajistila policie 4,8 kilogramu kokainu a zhruba šest kilogramů sušiny konopí, dále metamfetamin, hašiš, ketamin, směs i tablety s MDMA, sedmdesát gramů LSD a houby obsahující psilocin. Mezi další zajištěné věci patří hydraulický lis používaný k úpravě drog, finanční prostředky v celkové výši přes půl milionu korun, jedno auto a hodinky v hodnotě přes čtyři sta tisíc korun.
Maskování šlehačkou, 25 tisíc za převoz
V čele skupiny stál podle centrály někdejší barman, který se původně věnoval distribuci marihuany, později se ale na základě zájmu zákazníků přeorientoval na kokain. Při dovozu z Německa postupoval podle stále stejného scénáře: dva až tři kurýry dovezl autem do Berlína, kde jim krátkodobě pronajal byt.
V něm pak ukrývali kokainové cihly do dortů, jako by to byla součást korpusu. Řez i nelegální obsah maskovali šlehačkou. Následně cukrářský výrobek zabalili do krabice a převezli v tašce – každý z kurýrů jiným nočním spojem.
Mezi kurýry byli podle NPC i mladší lidé ve finanční nouzi. Při některých cestách měli přepravci pod oblečením ukryté i další drogy. Po návratu do Prahy uskladnili kokain buď v bytě jednoho z nich, nebo v pronajatém kontejneru. Za převoz každého dortu dostávali odměnu 25 tisíc korun.
Pachatelé pak kokainové cihly rozdělili na menší množství k další distribuci, přičemž cena za sto gramů drogy se pohybovala od sta do sto padesáti tisíc korun. Menší dávky členové skupiny prodávali přes aplikaci Telegram.