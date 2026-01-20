Vémola byl podle policie součástí rozsáhlé pašerácké sítě

Karel Vémola, kterého stíhají policisté od loňského prosince za organizovanou drogovou trestnou činnost, byl podle kriminalistů součástí rozsáhlé pašerácké sítě. Tu policisté odhalili při operaci s krycím názvem Padrino. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Ze zprávy vyplývá, že Vémola mohl ve skupině plnit roli koordinátora.
„Kriminalisté Národní protidrogové centrály koncem loňského a začátkem letošního roku při akci s krycím názvem Padrino zadrželi celkem pět lidí (…). Dovoz kokainu měl zajistit a koordinovat jeden z Čechů zadržených a obviněných koncem loňského roku v České republice. Podle zjištění kriminalistů na trestné činnosti spolupracoval s cizincem Chrisem M., kterého znal z prostředí bojových sportů,“ uvedla v tiskové zprávě Šmoldasová.
Prvním zdokumentovaným činem z dubna 2020 je podle policie přeprava padesáti kilogramů kokainu v kamionu s dětskými hračkami, který mířil z Česka do britského Doveru. Tam policisté drogy při kontrole objevili. O měsíc později měla skupina přepravit 37 kilogramů kokainu z Nizozemska opět do Velké Británie.
