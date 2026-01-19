Státní zástupkyně propustila Vémolu z vazby na kauci. Zápasník má zákaz vycestovat


Státní zástupkyně v pondělí propustila na kauci z vazby zápasníka Karla „Karlose“ Vémolu, který je obviněný z organizované drogové trestné činnosti, sdělil jeho advokát Vlastimil Rampula. Soud poslal Vémolu do vazby po jeho zatčení koncem loňského roku. V kauze čelí obvinění tři lidé, hrozí jim až osmnáct let vězení. Informaci o propuštění jednoho z obviněných potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala, podle něhož má dotyčný zákaz vycestovat.

„Jedná se o významný posun v rámci obhajoby. Nadále pak platí, že usnesení, na základě kterého bylo zahájeno trestní stíhaní Karla Vémoly, je nepřezkoumatelné a není z něj zřejmé, jaké důkazy mají svědčit o jeho trestné činnosti,“ uvedl Rampula. Vinu opakovaně odmítl i Vémola.

Podle obhájce stále platí, že zadržení Vémoly bylo svým načasováním a způsobem zcela neadekvátní. „Ani následnou domovní prohlídkou, kterou provedl tým policistů, nebyly nalezeny žádné důkazy o zapojení Karla Vémoly do trestné činnosti,“ dodal.

Zápasník Karel Vémola na snímku z července 2025

„Dnešního (pondělního) dne rozhodla státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze o propuštění jednoho z obviněných v dotazované trestní věci z vazby na svobodu,“ informoval Cimbala. „S ohledem na skutečnost, že vazební důvod vazby útěkové však nadále u obviněného trvá, byla současně vazba nahrazena více souběžně aplikovanými opatřeními nahrazujícími vazbu, a to včetně dohledu probačního úředníka, peněžité záruky a zákazu vycestovat, která mají zajistit podmínky pro další průběh trestního řízení,“ doplnil mluvčí.

Policie Vémolu a další dva lidi zadržela loni v úterý 23. prosince, zároveň uskutečnila domovní prohlídku v jeho domě v Měchenicích v okrese Praha-západ. Návrh státního zastupitelství na vzetí do vazby soud potvrdil o dva dny později. Rampula proti vazbě svého klienta podal na místě stížnost. V lednu policie v kauze obvinila další dva lidi.

Bojovník smíšených bojových umění MMA Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník, který letos oslavil čtyřicetiny, je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.

