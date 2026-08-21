Česko zasáhnou další bouřky, hrozí silný vítr a kroupy

V pátek odpoledne a v noci na sobotu mohou část Čech a západ Moravy zasáhnout další silné bouřky s nárazy větru až devadesát kilometrů za hodinu. Napršet může až sedmdesát milimetrů srážek. V aktualizované výstraze o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Velmi silné bouřky meteorologové předpovídají pro páteční odpoledne a noc na sobotu. „Zejména v Čechách a na západě Moravy může v kombinaci bouřek a deště napršet i kolem 70 milimetrů, nárazy větru budou místy dosahovat rychlosti 70 až 90 kilometrů v hodině a v bouřkách se mohou objevit i kroupy o velikosti kolem 2 centimetrů,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.
ČHMÚ varuje, že v důsledku bouřek se mohou během pátečního večera a noci výrazně zvednout hladiny menších přítoků dolní Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech.
Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí od pátečních 16:00 pro pás od jižních Čech přes Středočeský kraj, Vysočinu až po Pardubický, Královéhradecký a část Libereckého kraje. V okolí této oblasti, tedy například v části Plzeňského, Ústeckého, Olomouckého a Jihomoravského kraje, budou bouřky o něco mírnější, i tam ale můžou padat kroupy.
Sever Česka zasáhly bouřky už během nocí na čtvrtek i pátek. Výstraha před nimi platila pro jihovýchod a východ Česka.