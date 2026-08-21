Sucho citelně dopadá na české zemědělce a chovatele dobytka. Kvůli nedostatku vláhy bude málo krmení pro hospodářská zvířata, pěstované rostliny budou zdražovat. „Současné zemědělství se potýká s dopadem klimatické změny a samozřejmě s letošním extrémním suchem, které dopadá na všechny sektory českého zemědělství,“ uvedl v Událostech, komentářích, moderovaných Terezou Řezníčkovou, místopředseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Karel Tureček (ANO). Poslanec dodal, že ve spolupráci s ministerstvem zemědělství je připravován balík pomoci zemědělcům za 3,8 miliardy korun. Podle bývalého ministra zemědělství a člena výboru Marka Výborného (KDU-ČSL) je nutné zaměřit se nejen na krátkodobá, ale i dlouhodobá opatření, a to například na hospodaření s vodou v krajině.
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Schodek rozpočtu oproti letošku vzroste, nepřekročí 400 miliard, říká Schillerová
včerapřed 11 hhodinami
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VideoHosté Událostí, komentářů probrali dopady sucha na české zemědělce
Sucho citelně dopadá na české zemědělce a chovatele dobytka. Kvůli nedostatku vláhy bude málo krmení pro hospodářská zvířata, pěstované rostliny budou zdražovat. „Současné zemědělství se potýká s dopadem klimatické změny a samozřejmě s letošním extrémním suchem, které dopadá na všechny sektory českého zemědělství,“ uvedl v Událostech, komentářích, moderovaných Terezou Řezníčkovou, místopředseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Karel Tureček (ANO). Poslanec dodal, že ve spolupráci s ministerstvem zemědělství je připravován balík pomoci zemědělcům za 3,8 miliardy korun. Podle bývalého ministra zemědělství a člena výboru Marka Výborného (KDU-ČSL) je nutné zaměřit se nejen na krátkodobá, ale i dlouhodobá opatření, a to například na hospodaření s vodou v krajině.
Most Šmejkalka na D1 uzavře na dvě víkendové noci zatěžovací zkouška
Dálnici D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady uzavře po dvě víkendové noci v obou směrech zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka v noci z pátku na sobotu potrvá od 22:00 do 6:00 a ze soboty na neděli od 20:00 do 08:00, informoval v tiskové zprávě Luděk Hubáček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Na jihu Moravy byly po bouřkách tisíce domácností bez proudu
Přibližně čtyři a půl tisíce odběrných míst na jihu Moravy zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejvíce zasažené jsou Břeclavsko a Hodonínsko. Ve čtvrtek kolem 21:30 zbývalo bez dodávky elektřiny ještě asi čtrnáct set odběrných míst, uvedl mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný. Jihomoravští hasiči hlásí desítky výjezdů. Na Jihlavsku byl na dvou úsecích železnice zastavený provoz vlaků. Na tratích byly nánosy bahna, uvedly České dráhy (ČD).
Kvůli podezřením na otravu bazénovou chemií evidují toxikologové více dotazů
Nadýchání se chloru nebo olíznutí chlorové tablety dítětem. Toxikologické informační středisko (TIS) letos do konce července konzultovalo 53 případů možné otravy bazénovou chemií, zejména právě chlorovými tabletami. ČT to sdělila vedoucí lékařka TIS Kateřina Kotíková, která zároveň upřesnila, že lidé řeší kontakt přímo s přípravkem, ne s vodou v bazénu. Nadýchání se chloru se dle TIS projevuje pálením spojivek nebo slzením, případně i bolestí za hrudní kostí nebo dušností. Při suchu a teplotách, které letos v létě panují, evidují toxikologové dotazů více.
VideoElektroaut v Česku přibývá, v evropském srovnání ale prodeje zaostávají
Dražší paliva přivádí stále víc Čechů k elektromobilitě. Prodeje čistě elektrických vozů i hybridů rostou, na celkových prodejích se už podílí téměř sedmi procenty. V celé Evropské unii je to ale už přes dvacet procent a třeba v Norsku téměř 98 procent. Česko se tak v rámci Evropy řadí ke státům, kde se elektroauta prodávají nejméně. Zákazníky odrazuje cena elektrovozů či obava z krátké dojezdové vzdálenosti.
Schodek rozpočtu oproti letošku vzroste, nepřekročí 400 miliard, říká Schillerová
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ve čtvrtek třetím dnem jednala se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Setkala se s ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným (Motoristé), ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO), ministrem školství Robertem Plagou (za ANO), ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO) i s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD). Celkovou podobu rozpočtu vláda dosud nezveřejnila, schodek bude podle Schillerové vyšší než letošních 310 miliard, ale nižší než 400 miliard.
VideoDohodu o provedení práce využívá milion lidí měsíčně, zaměstnavatelé je musí hlásit předem
Zhruba milion lidí v tuzemsku využívá každý měsíc dohodu o provedení práce (DPP). Nejčastěji na ni pracují lidé mezi 46 a 55 lety, druhé místo patří lidem ve věku 19 až 25 let, u nichž jde často o letní brigády. Zaměstnavatelé musí „dohodáře“ už dva roky povinně hlásit, od letošního dubna v rámci jednotného měsíčního hlášení, od července pak již před jejich nástupem, což zejména v létě působí určité nesnáze. „Polovina těch lidí vůbec nepřijde. Podnikatel musí zaplatit přihlášení zaměstnance, který nikdy nenastoupí, pak přihlášení zaměstnance, který nastoupí, a zpracování jeho mzdy,“ popisuje ředitelka firmy UOL Účetnictví Jana Jáčová. DPP nejsou využívány pouze jako klasická brigáda, ale významně i v kombinaci s hlavním pracovním poměrem, podotkla Sandra Volkánová z České správy sociálního zabezpečení.
VideoNovela plánuje zavést bonusy za preventivní prohlídky ve výši tisíců korun
K absolvování preventivních prohlídek u lékaře motivují zdravotní pojišťovny už teď, obvykle příspěvkem na další péči nebo sport. Novela, kterou chce ministerstvo zdravotnictví předložit s účinností od roku 2028, má zavést vyplácení bonusů pacientům přímo na účet. Přesnou výši odměny návrh nezmiňuje, podle šéfa resortu Adama Vojtěcha (za ANO) se má pohybovat v jednotkách vyšších tisíců korun. „Je tam určité rozpětí v tuto chvíli, což dává i potenciál konkurence mezi zdravotními pojišťovnami,“ vysvětlil. „Nějaká míra volnosti pro jednotlivé pojišťovny by byla žádoucí,“ souhlasí s tímto přístupem ředitel VZP Ivan Duškov. Podle členky sněmovního zdravotního výboru Michaely Šebelové (STAN) funguje to, že k prohlídkám aktivně zvou lékaři, správností ministerstvem navrhované cesty si není jistá.
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