Polská policie zatkla muže, který prý plánoval atentát na čelné politiky

Polská policie zatkla třiadvacetiletého muže, kterého podezírá z toho, že plánoval atentát na čelné polské politiky a také k tomuto činu vyzýval. Informovala o tom v pátek polská média. Pokud mu policie trestné činy prokáže, bude mu hrozit až dvacet let vězení, uvedla stanice RMF24. Ze sdělení polských úřadů není jasné, na které politiky chtěl zadržený údajně útočit, ani jeho stanovisko.
Úřad pro boj s kybernetickou kriminalitou podle RMF24 tento měsíc narazil na znepokojivou výzvu, která se objevila ve skupině o střelných zbraních na on-line platformě. Autor vyzýval k eliminaci řady osob a vyptával se na možnost zorganizování koordinovaného atentátu na přední polské politiky, píše RMF24.
Bezpečnostní složky podle rádia třiadvacetiletého autora příspěvků, který je obyvatelem Lublinského vojvodství, identifikovaly a zatkly ho v jeho bydlišti.
Podle úřadu pro boj s kybernetickou kriminalitou muž nyní čelí obviněním z činů směřujících k vytvoření podmínek pro spáchání genocidy, z přípravy trestných činů proti míru, lidskosti a válečných zločinů a také z veřejného podněcování ke spáchání trestného činu.