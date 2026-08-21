Rusko zase dráždí Japonsko. U sporných Kuril provedlo raketové testy

Japonsko kritizuje raketové testy, jejichž provedení u sporných Kurilských ostrovů oznámila Moskva. Ruské Tichomořské loďstvo ve čtvrtek uvedlo, že na největším kurilském ostrově Iturup odpálilo rakety země–loď Bastion. Tokio protestovalo už proti návštěvě šéfa Kremlu Vladimira Putina na ostrovech minulý týden.
Ruské Tichomořské loďstvo ve čtvrtek oznámilo, že z ostrova Iturup odpálilo rakety země–loď Bastion. Šlo podle něj o simulaci útoku na nepřátelská plavidla. Loďstvo tvrdí, že zasaženy byly všechny cíle vzdálené přibližně tři sta kilometrů. Testu se podle něj účastnila jaderná ponorka a raketový křižník.
Loďstvo neupřesnilo, kdy se testy uskutečnily. Na ostrovech ale probíhá tento měsíc cvičení ruského námořnictva.
Provedení testů kritizovalo Japonsko, které ostrovy považuje za své a nazývá je Severní teritoria či Čtyři severní ostrovy. „Nemůžeme tolerovat kroky k posílení vojenské síly na Čtyřech severních ostrovech, protože jdou proti postoji naší země (k těmto územím),“ prohlásil ve čtvrtek japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi.
Tokio rozzlobila už Putinova návštěva ostrovů minulý týden. Předvolalo si kvůli ní ruského velvyslance Nikolaje Nozdreva a jeho prostřednictvím Moskvě předal důrazný protest. Ruské ministerstvo zahraničí si v reakci předvolalo japonského velvyslance.
Spor ohledně ostrovů Kunašir, Iturup a Šikotan jakož i Habomajských ostrovů, které leží nejblíže Japonsku, představuje od konce druhé světové války hlavní překážku pro uzavření mírové smlouvy mezi Moskvou a Tokiem.
Sovětští vojáci toto území na sklonku druhé světové války v roce 1945 obsadili, a souostroví se tak stalo součástí tehdejšího Sovětského svazu.
Japonsko si činí nárok na jeho jižní část. Rusové naopak tvrdí, že jde o nedílnou a legitimní součást Ruské federace a že japonský postoj zpochybňuje výsledky druhé světové války.