Málo pohybu, stres i špatné stravování. Česko patří v EU v obezitě k nejhorším

Tuzemská populace patří v Evropské unii k těm, které mají největší problémy s obezitou. Podle dat Eurostatu jí trpí více než pětina Čechů, zatímco unijní průměr činí sedmnáct procent. Odborníci upozorňují, že za nadváhou často stojí kombinace nedostatku pohybu a spánku, nevhodného stravování a stresu.
Změnou životního stylu se podařilo výrazně zhubnout například Tomáši Pokornému i třicetileté Kristině, s nimiž natáčel štáb ČT.
Jako obchodní zástupce tráví Pokorný přibližně polovinu pracovní doby za volantem. Také kvůli sedavému zaměstnání se jeho váha vyšplhala až na 140 kilogramů. Změnou jídelníčku a pravidelným pohybem se mu ale podařilo shodit téměř třetinu hmotnosti.
„Rozdíl a posun vnímám hlavně v tom, že jsem zařadil cvičení. Chodím do posilovny každý den,“ popsal. Dodal, že jeho lékaře překvapilo i to, že výrazného úbytku váhy dosáhl bez využití léků na hubnutí.
Změnit životní styl se na jaře rozhodla také třicetiletá Kristina. Ke sportu se vrátila po několika letech – kolo předtím pět let nepoužívala. S pomocí nutriční terapeutky už zhubla více než dvanáct kilogramů.
Přání založit rodinu
„Pohyb se snažím zařadit alespoň dvakrát nebo třikrát týdně. Záleží, jak mi to práce dovolí,“ popsala. Proměnil se podle ní také její vztah ke stravování. „Já se celý život bojím jídla, pomalu se na něj podívat, a ona mě učí, abych ten vztah k jídlu měla pozitivní,“ dodává Kristina.
Jedním z důvodů, proč se svou váhou začala zabývat včas, je také přání založit rodinu. Obezita totiž může podle lékařů komplikovat početí i následné těhotenství. „Je to dáno hormonálními změnami. Ve chvíli, kdy otěhotní žena s obezitou, má daleko větší riziko výskytu komplikací. Nejvýznamnější, co je svázané s obezitou, je výskyt cukrovky v těhotenství,“ upozornil přednosta Centra diabetologie IKEMu Martin Haluzík.
Obezita úzce souvisí s životním stylem
Obezita podle odborníků přitom úzce souvisí se současným životním stylem. Vedle nedostatku pohybu může hrát významnou roli například chronický stres nebo málo spánku. „Ve chvíli, kdy jsme ve stresu, se nám mění chuťové preference. Máme chuť na sladké, jíme večer, ráno třeba nesnídáme,“ vysvětlil Haluzík.
Sportovní lékařka Marie Skalská upozorňuje také na takzvané obezitogenní prostředí, ve kterém lidé potřebují k běžnému životu stále méně přirozeného pohybu. „Stačí dvakrát kliknout a máme nakoupeno, robotický vysavač za nás vysaje – takže se výrazně snížila běžná pohybová aktivita,“ přidala konkrétní příklady Skalská, která je zároveň ambasadorkou projektu Netloustneme.cz.
Ve zdravé populaci má dle odborníků nadváhu nebo obezitu přibližně třetina lidí. U diabetiků jsou to ale dokonce čtyři pětiny. Prvním krokem ke změně životního stylu přitom podle odborníků může být už preventivní prohlídka u praktického lékaře. Ta může odhalit nejen samotnou nadváhu či obezitu, ale také zdravotní komplikace, které s nimi souvisejí.
Podle údajů Eurostatu má obezitu více než 21 procent obyvatel Česka. Země se tak řadí mezi státy Evropské unie s nejvyšším podílem obézních lidí. Průměr Unie činí zhruba sedmnáct procent. Nejnižší podíl má Itálie, kde obezitou trpí přibližně sedm procent populace.