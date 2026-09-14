Málo pohybu, stres i špatné stravování. Česko patří v EU v obezitě k nejhorším


před 36 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Tuzemská populace patří v Evropské unii k těm, které mají největší problémy s obezitou. Podle dat Eurostatu jí trpí více než pětina Čechů, zatímco unijní průměr činí sedmnáct procent. Odborníci upozorňují, že za nadváhou často stojí kombinace nedostatku pohybu a spánku, nevhodného stravování a stresu.

Změnou životního stylu se podařilo výrazně zhubnout například Tomáši Pokornému i třicetileté Kristině, s nimiž natáčel štáb ČT.

Jako obchodní zástupce tráví Pokorný přibližně polovinu pracovní doby za volantem. Také kvůli sedavému zaměstnání se jeho váha vyšplhala až na 140 kilogramů. Změnou jídelníčku a pravidelným pohybem se mu ale podařilo shodit téměř třetinu hmotnosti.

„Rozdíl a posun vnímám hlavně v tom, že jsem zařadil cvičení. Chodím do posilovny každý den,“ popsal. Dodal, že jeho lékaře překvapilo i to, že výrazného úbytku váhy dosáhl bez využití léků na hubnutí.

Změnit životní styl se na jaře rozhodla také třicetiletá Kristina. Ke sportu se vrátila po několika letech – kolo předtím pět let nepoužívala. S pomocí nutriční terapeutky už zhubla více než dvanáct kilogramů.

Přání založit rodinu

„Pohyb se snažím zařadit alespoň dvakrát nebo třikrát týdně. Záleží, jak mi to práce dovolí,“ popsala. Proměnil se podle ní také její vztah ke stravování. „Já se celý život bojím jídla, pomalu se na něj podívat, a ona mě učí, abych ten vztah k jídlu měla pozitivní,“ dodává Kristina.

Jedním z důvodů, proč se svou váhou začala zabývat včas, je také přání založit rodinu. Obezita totiž může podle lékařů komplikovat početí i následné těhotenství. „Je to dáno hormonálními změnami. Ve chvíli, kdy otěhotní žena s obezitou, má daleko větší riziko výskytu komplikací. Nejvýznamnější, co je svázané s obezitou, je výskyt cukrovky v těhotenství,“ upozornil přednosta Centra diabetologie IKEMu Martin Haluzík.

Současné stravování je neudržitelné, varuje zpráva a navrhuje velké změny
Ilustrační foto

Obezita úzce souvisí s životním stylem

Obezita podle odborníků přitom úzce souvisí se současným životním stylem. Vedle nedostatku pohybu může hrát významnou roli například chronický stres nebo málo spánku. „Ve chvíli, kdy jsme ve stresu, se nám mění chuťové preference. Máme chuť na sladké, jíme večer, ráno třeba nesnídáme,“ vysvětlil Haluzík.

Sportovní lékařka Marie Skalská upozorňuje také na takzvané obezitogenní prostředí, ve kterém lidé potřebují k běžnému životu stále méně přirozeného pohybu. „Stačí dvakrát kliknout a máme nakoupeno, robotický vysavač za nás vysaje – takže se výrazně snížila běžná pohybová aktivita,“ přidala konkrétní příklady Skalská, která je zároveň ambasadorkou projektu Netloustneme.cz.

Ve zdravé populaci má dle odborníků nadváhu nebo obezitu přibližně třetina lidí. U diabetiků jsou to ale dokonce čtyři pětiny. Prvním krokem ke změně životního stylu přitom podle odborníků může být už preventivní prohlídka u praktického lékaře. Ta může odhalit nejen samotnou nadváhu či obezitu, ale také zdravotní komplikace, které s nimi souvisejí.

Ultrazpracované potraviny způsobují řadu problémů. Chemii „nasávají“ i ze strojů
Ilustrační foto

Podle údajů Eurostatu má obezitu více než 21 procent obyvatel Česka. Země se tak řadí mezi státy Evropské unie s nejvyšším podílem obézních lidí. Průměr Unie činí zhruba sedmnáct procent. Nejnižší podíl má Itálie, kde obezitou trpí přibližně sedm procent populace.

Výběr redakce

Místo blízkých AI. Děti se častěji svěřují se starostmi chatbotům

Místo blízkých AI. Děti se častěji svěřují se starostmi chatbotům

před 6 mminutami
Málo pohybu, stres i špatné stravování. Česko patří v EU v obezitě k nejhorším

Málo pohybu, stres i špatné stravování. Česko patří v EU v obezitě k nejhorším

před 36 mminutami
Od Gabonu po Maledivy. Ruské sítě využívají „díry“ v sankcích

Od Gabonu po Maledivy. Ruské sítě využívají „díry“ v sankcích

před 1 hhodinou
Švédové volili parlament, pravicová vláda si při sčítání hlasů drží těsný náskok

Švédové volili parlament, pravicová vláda si při sčítání hlasů drží těsný náskok

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Závod s časem. Ukrajina před topnou sezonou opravuje energetickou infrastrukturu

Závod s časem. Ukrajina před topnou sezonou opravuje energetickou infrastrukturu

před 10 hhodinami
Na příštím summitu NATO povede českou delegaci prezident, řekl Babiš ČT

Na příštím summitu NATO povede českou delegaci prezident, řekl Babiš ČT

před 11 hhodinami
Naschvál, řekl k zákonu o pravomocích prezidenta Pospíšil. Libor Vondráček: Ne, vyjasnění

Naschvál, řekl k zákonu o pravomocích prezidenta Pospíšil. Libor Vondráček: Ne, vyjasnění

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Deset tisíc vyhnaných za jediný den. Znovu se bojuje, Jemenci prchají

Deset tisíc vyhnaných za jediný den. Znovu se bojuje, Jemenci prchají

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Místo blízkých AI. Děti se častěji svěřují se starostmi chatbotům

Od skutečných lidí přebírá v některých případech pozici rádce umělá inteligence (AI). Jak upozorňuje nová kampaň Tvoje máma versus AI máma, školáci se počítači svěřují stále častěji. Samotná technická kontrola podle psychologů nestačí. Klíčová je dle nich otevřená komunikace s dětmi.
před 6 mminutami

Málo pohybu, stres i špatné stravování. Česko patří v EU v obezitě k nejhorším

Tuzemská populace patří v Evropské unii k těm, které mají největší problémy s obezitou. Podle dat Eurostatu jí trpí více než pětina Čechů, zatímco unijní průměr činí sedmnáct procent. Odborníci upozorňují, že za nadváhou často stojí kombinace nedostatku pohybu a spánku, nevhodného stravování a stresu.
před 36 mminutami

Vláda se bude zabývat novelou o návykových látkách

Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let, projedná v pondělí vláda. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Lídři ANO, SPD a Motoristů budou v pondělí také probírat návrh státního rozpočtu, který by měl kabinet schvalovat za týden.
před 3 hhodinami

VideoVenkovských krámků loni skončilo méně než o rok dřív, pomáhají i pojízdné prodejny

Trend zavírání malých venkovských prodejen v Česku zpomaluje. Loni jich podle Potravinářské komory skončilo 55, o rok dříve zhruba třikrát tolik. Malé obchody ale dál narážejí na nedostatek zákazníků i personálu a jejich absence komplikuje život především starším obyvatelům, kteří nemají auto nebo musí za nákupem dojíždět. V některých obcích proto zásobování zajišťují pojízdné prodejny se základními potravinami.
před 10 hhodinami

Čeští ovocnáři i zemědělci hlásí obří ztráty, úroda bude nízká

Čeští ovocnáři zaznamenali obrovské ztráty. Komise ministerstva zemědělství vyrazila do tuzemských sadů a vyčíslila je zatím na 1,27 miliardy korun. Část ovocných stromů poškodily už jarní mrazy. V létě pak přišlo intenzivní sucho. Kvůli výkyvům počasí bude letošní úroda oproti té průměrné asi poloviční. Na jihu Čech dokonce jen třetinová. To se projeví i na cenách. Také Agrární komora odhaduje, že výkyvy počasí zemědělce připraví přibližně o patnáct miliard. Menší úrodu měli i drobní farmáři a zahrádkáři.
před 10 hhodinami

VideoČlenské příspěvky zvedla většina sportovních klubů. Bez podpory státu se často neobejdou

Sportovní kluby zvedají členské příspěvky. Podle analýzy České unie sportu k navýšení přistoupilo v uplynulých dvou letech sedm z deseti organizací. Finančně klubům pomáhají města i stát. Bez státní podpory se podle unie neobejde polovina sportovních organizací. A to hlavně při péči o děti. Na letošní rok dostala Národní sportovní agentura ze státního rozpočtu 8,2 miliardy. Tyto prostředky pak rozdělovala do programů a jednotlivých sportů. Pro příští rok zatím ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) vyjednal o dvě stě milionů víc. O dalších penězích chce ještě jednat.
před 11 hhodinami

Na příštím summitu NATO povede českou delegaci prezident, řekl Babiš ČT

Nastal posun ve sporu nejvyšších ústavních činitelů, který se týká zahraniční politiky. Na příštím summitu NATO v albánské Tiraně bude Česko jako hlava delegace reprezentovat prezident Petr Pavel, potvrdil České televizi premiér Andrej Babiš (ANO). Vysvětluje to tím, že se vláda už nechce s hlavou státu o účasti přít. Prezident rozhodnutí uvítal. Příští summit NATO se v Tiraně uskuteční buď na podzim 2027, nebo na začátku roku 2028. Přesné datum zatím Aliance neurčila. Prezident Pavel se má zároveň v pondělí s Babišem sejít. Pozvání na schůzku obdržel i šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).
před 11 hhodinami

Naschvál, řekl k zákonu o pravomocích prezidenta Pospíšil. Libor Vondráček: Ne, vyjasnění

Jde o vyjasnění kompetencí, řekl v Nedělní debatě poslanec a předseda Svobodných Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD ke schválení omezení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí. Zmínil, že nejde o naschvál, o němž hovořil poslanec a místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Podobně se vyjádřil i europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra. Šéf sněmovního zahraničního výboru a místopředseda ANO Radek Vondráček prohlásil, že nechápe hysterii, která se kolem tématu rozpoutala. Hosté řešili také zahraniční politiku Česka i kauzu možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Debatou politiků provázel Lukáš Dolanský. V analytické části pořadu moderované Danielem Takáčem témata rozebírali experti.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026