U Berlína někdo ukryl zbraně, zřejmě na pokyn Ruska


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Německé bezpečnostní složky loni objevily nedaleko Berlína skrýš se zbraněmi. Domnívají se, že je tam někdo ukryl na pokyn ruských tajných služeb, informovaly nyní stanice WDR, NDR a list Süddeutsche Zeitung. Existují podle nich indicie, že zbraně měly být použity při útocích v Německu.

V úkrytu v lese nedaleko německé metropole byly podle médií dvě pistole. Němečtí zpravodajci je upravili tak, aby nebyly funkční, a vrátili je do skrýše, kterou pak sledovali. Nikoho u ní ovšem nepřistihli. Jednoho podezřelého údajně ale loni na podzim zadrželi policisté v Rumunsku.

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který v Německu funguje jako civilní vnitřní tajná služba, se podle agentury DPA ke zprávě nevyjádřil. Komentář neposkytlo ani ruské velvyslanectví, které oslovila agentura Reuters.

Na vyšetřování případu podle médií dohlíží generální spolkové státní zastupitelství, které se zabývá případy nejzávažnější trestné činnosti.

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Ilustrační snímek

Role Moskvy

Německé tajné služby v posledních letech opakovaně varují před sabotážními akcemi a špionáží. Podle šéfa BfV Sinana Selena za většinou sabotáží se zapojením zahraničních aktérů stojí nyní Rusko.

Novým prvkem je přitom využívání takzvaných low level agentů. To je označení pro osoby, které nejsou zpravodajsky školené, jsou ale naverbované tajnými službami.

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