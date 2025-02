Fiala: Válka na Ukrajině se nás týká více, než si mnozí možná chtějí připustit

Česká podpora není podle něj jen otázkou solidarity, ale též spravedlnosti, morálky a ochrany demokratických hodnot. Premiér také míní, že ve válce nejde jen o území či hranice na mapě, jedná se o podobu mezinárodního řádu, bezpečnost, právo národů rozhodovat o vlastním osudu.

„Putinova agrese není impulzivní akt. Je to strategická hra, která má zpochybnit bezpečnost a stabilitu Evropy. A právě proto nemůžeme být lhostejní,“ podotkl. Mír chtějí podle něj všichni, nemůže být ale výsledkem kapitulace před agresorem. „Potřebujeme mír spravedlivý a udržitelný, který bude obsahovat záruky bezpečnosti a stability,“ dodal Fiala.

Pokud v tom Ukrajinu necháme, jednou na to doplatíme, řekl Vystrčil

Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) napsal , že miliony Ukrajinců byly vysídleny ze svých domovů nebo musely utéct před válkou za hranice. „Rusko označuje za svého nepřítele celou západní civilizaci včetně nás. Ukrajina tak bojuje nejen za sebe, ale i za nás,“ upozornil. Také on hovořil o důležitosti podpory a míru, se kterým bude Ukrajina souhlasit a Evropa se na něm podílet.

Během vystoupení na konferenci v Senátu připomněl, že Rusko je agresor a Ukrajina oběť, která se hrdinně brání. „Pokud někdo říká něco jiného, tak je to velmi nebezpečné a lidé by měli mít odvahu říct, že to není pravda,“ řekl. Zároveň varoval, že „pokud v tom Ukrajinu necháme, jednou na to doplatíme“.