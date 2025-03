Nedělejme ze stadionů nebezpečné místo, shodli se Skopeček a Nacher

Nacher, který fandí Spartě, s ním souhlasí. „Tady se to opravdu kultivuje, není to úplně černobílé. Ale neříkám, že se nikde nic neděje. Sparta i Slavia mají vyprodané i méně atraktivní soupeře a neznamená to, že by úměrně tomu rostla nebezpečnost,“ poznamenal. Nebojí se ani vzít na zápasy své děti a díky permanentce chodí mezi „normální“ fanoušky.

Místopředseda sněmovny v této souvislosti upozornil, že ze statistik vyplývá, že problémových věcí, přestupků a trestných činů je opravdu velmi málo a jde o jednotlivce. „Nedělejme z českých stadionů nějaké nebezpečné místo, dávno to není pravda,“ podotkl Skopeček.

Fotbalový klub podle něj udělal obrovský kus práce, co se týče komunikace s fanoušky a opatření na stadionech. „Zápasy jsou dneska rodinnou záležitostí. Fotbal nezačíná zápasem, ale programem před ním. Myslím si, že stejný velký kus práce udělala i Sparta,“ dodal.

„Nebojím se chodit ani na Slavii, ani na Spartu. Někdy sedím v klubové sekci, někdy na tribuně. Jsem přesvědčen, a to je potřeba říct, že české fotbalové prostředí se za poslední roky neskonale kultivovalo,“ řekl na úvod Skopeček, který je fanouškem Slavie.

Emoce na tribunách

Moderátorka pořadu Barbora Kroužková politiky v této souvislosti upozornila na fakt, že náměstek policejního prezidenta na sněmovním výboru varoval před mrtvými na stadionech. Skopeček ale zopakoval, že statistiky svědčí o tom, že kriminalita na stadionech klesá, a to i přesto, že z nich mizí ploty nebo klece. Dodal taky, že dnes existují antikonfliktní týmy, anebo že zástupci klubů mají mezi nebezpečnými fanoušky své zástupce.

„Ta prevence je strašně důležitá, opravdu se posunula velmi dopředu, ale ano, stále je to fotbal. Stále je to o velkých emocích. A je to velká skupina lidí, a pokud tam někdo zavelí k něčemu nedobrému, tak samozřejmě existuje riziko,“ přiznal. Podle něj je třeba mít preventivní opatření, která toto budou minimalizovat.

Nacher stejně jako Skopeček zdůraznil, že je třeba vycházet ze statistik. Zmínil například legislativu. „Podívat se na pravomoci pořadatelské služby, to znamená zvýšit možnosti, které oni mají, aby se pak u každé věci nemusela volat policie, protože někdy konflikt vzniká právě přítomností těžkooděnců. A pak jsem chtěl otevřít debatu, jestli když po klubech chceme, aby tam nepouštěly problémové fanoušky a zakážou jim vstup na stadion, tak aby tam byly kamery rozpoznávající obličeje,“ vysvětlil poslanec ANO.

Jestli si na něco fotbalové kluby podle Skopečka stěžují, tak je to právě to, že neumí identifikovat fanouška, který měl v minulosti problémy. Navíc uplyne dlouhá doba, než je potrestán. „A tresty za výtržnictví jsou naprosto minimální,“ podotkl. Domnívá se, že je nutná v tomto ohledu změna legislativy, aby trest přišel co nejrychleji. Politici zmínili, že v zahraničí třeba zasedá soud i přímo na stadionu a problémoví fanoušci na něj často dostanou doživotní zákaz vstupu.