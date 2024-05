Právní nástroje jsou, ale nevyužívají se, vyplynulo z debaty o omezení „bitkařů“ na fotbale

Takové tresty se však podle něj v České republice nedávají, i když je možné uložit trest zákazu vstupu na společenské a kulturní akce až na deset let. „Předpokládám, že na základě tohoto incidentu budou ti největší výtržníci identifikováni a budou pohnáni k zodpovědnosti – bude jim uložen zákaz vstupu na sportovní akci,“ řekl Schoř k násilnostem na finále MOL Cupu.

„Z mojí zkušenosti se ukazuje, že minimální potřebný zákaz vstupu na sportovní akce je pět let. Takhle dlouhý zákaz dokáže vyčlenit člověka z fotbalového prostředí, zpravidla mezitím získá práci, založí rodinu. Pak už nemá ambice se znovu vracet zpátky do toho prostředí a působit problémy,“ řekl Schoř.

Podle něj je ovšem problém i vymahatelnost uložených trestů a identifikace problémových fanoušků. „Nám by hodně pomohlo, kdyby byla zřízená databáze rizikových osob,“ řekl bezpečnostní manažer FAČR. Databáze by podle něj obsahovala zákazy vstupu uložené asociací i sportovními kluby. „My nechceme jít cestou registrací všech fanoušků. My chceme jít cestou registrace jen těch problémových. Musíme mít i nějaký technický prostředek, který nám umožní jejich identifikaci, když se objeví na stadionu,“ dodal.

Legislativa

„Legislativních nástrojů máme už dnes dost. Face ID to nezachrání,“ upozornil člen sněmovního ústavně-právního výboru Haas. Ve Velké Británii sice existuje možnost problémové fanoušky vyfotografovat a následně je identifikovat, ale sám Haas varoval před touto „represivní“ cestou. „Nedělejme inflaci práva, když ty nástroje máme, ale neumíme je používat,“ dodal.

„Proč není tak dobře vymáhán trest zákazu vstupu na společenské a kulturní akce? Je to jednoduché. Kapacity mediační a probační služby,“ přiblížil Haas a připomněl, že je to právě ona, která dohlíží na výkon alternativních trestů. Největší nedostatek v České republice vidí v prevenci. Lidé z fotbalové branže by podle něj měli soustavně chodit na střední školy a varovat před násilnostmi na stadionu.

„Mně se jim ani nechce říkat fanoušci... Ti bitkaři, kteří se na stadion přijdou vyřádit a kteří přijdou udělat ostudu českému fotbalu, musí být potrestáni. Následně musí být vymáháno právo,“ řekl poslanec Novák.

„Od kontroly jako takové tady máme mediační a probační službu, protože na každý zápas není problém si toho člověka zavolat na kontrolu na probační službu. Na ten zápas se pak nedostane,“ dodal. Odmítl, že by se v případě takového postupu jednalo o šikanu, protože podle jeho slov daný člověk ze zákona nemá dovolené se dané akce zúčastnit.