VideoDivoké zvěře přibývá. Aktuálně je v největším pohybu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Přelom jara a léta je obdobím, kdy je zvěř v přírodě v největším pohybu. Mnohdy podniká přesuny dlouhé i stovky kilometrů. Putuje za potravou, novým teritoriem nebo partnerem. Nejdelší vzdálenosti přitom v české krajině dokáže urazit vlk. I to je důvod, proč se v tuzemsku v posledních letech tak rozšířil. Zvířatům putování krajinou ulehčují ekodukty. Takových přechodů je v Česku ale málo – ani ne čtyřicet. Volně žijící zvěře v Česku přibývá. Podle odhadů by v zemi mohly žít až tři miliony kusů.

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