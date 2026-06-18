Nahrávám video
Přelom jara a léta je obdobím, kdy je zvěř v přírodě v největším pohybu. Mnohdy podniká přesuny dlouhé i stovky kilometrů. Putuje za potravou, novým teritoriem nebo partnerem. Nejdelší vzdálenosti přitom v české krajině dokáže urazit vlk. I to je důvod, proč se v tuzemsku v posledních letech tak rozšířil. Zvířatům putování krajinou ulehčují ekodukty. Takových přechodů je v Česku ale málo – ani ne čtyřicet. Volně žijící zvěře v Česku přibývá. Podle odhadů by v zemi mohly žít až tři miliony kusů.