VideoDigitální svět se o prázdninách může stát pro děti rizikovějším


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Policie a ministerstvo vnitra upozornily, že děti čelí o prázdninách zvýšenému riziku v digitálním prostředí. Řada z nich se totiž v této době potýká s osamělostí a více času tak tráví v on-line prostředí. Nové preventivní video proto varuje například před nebezpečím takzvaného kybergroomingu. Případů, kdy pachatel pod falešnou identitou získává důvěru dítěte za účelem sexuálního zneužití, totiž přibývá. Klip popisuje, jak může vypadat manipulace, nátlak a ohrožení. I výzkumy upozorňují, že někteří školáci by souhlasili se schůzkou s cizím člověkem. Proto je důležitá například všímavost táborových vedoucích. Ministerstvo vnitra letos vyčlenilo zhruba 40 milionů korun například na linky bezpečí. Kromě nich peníze půjdou na pomoc ohroženým dětem nebo prevenci násilí. Zároveň experti opakovaně doporučují nedávat fotografie dětí na sociální sítě.

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