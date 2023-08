Všichni podpořili územní celistvost Ukrajiny, řekl náměstek k jednání v Saúdské Arábii

Jednání v Saúdské Arábii podle náměstka Mariana představilo koalici států, které jsou ochotné podporovat Ukrajinu a chápou, že ruská plnohodnotná invaze má globální dopady. „Ať už je to potravinová situace, humanitární dopady, obchodní cesty, transport a tak dále. Důležité je, že to musí být soustředěno kolem toho, co chce Ukrajina,“ vysvětlil pozici ministerstva zahraničí náměstek.

Podle něj nelze mluvil o míru, dokud Rusko zabíjí ukrajinské civilisty, ničí tamní infrastrukturu a nerespektuje samostatnost Ukrajiny. „Musíme podporovat Kyjev,“ dodal a potvrdil, že všichni účastníci jednání v Džiddě se přihlásili k podpoře území celistvosti Ukrajiny, včetně zemí globálního jihu, jako je Brazílie, Indie a Čína.

„Pro nás je Ukrajina v hranicích z roku 1991 tou jedinou Ukrajinou. Je jasné, že některé země mimo Evropskou unii, mimo NATO by v tomto ohledu byly více flexibilní. Ale minimálně to, co jsem slyšel na jednání, byla podpora územní celistvosti Ukrajiny,“ řekl Marian.

O konzultacích v Džiddě ve středu hovořil i prezident Petr Pavel s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským (Piráti). „Informoval jsem prezidenta, že jsme nabídli odbornou pomoc s naplňováním desetibodového ukrajinského mírového plánu, a to zejména v oblasti jaderné bezpečnosti a stíhání válečných zločinů,“ řekl Lipavský. Pavla informoval také o zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny.

Debata se týkala i cesty na zářijové Valné shromáždění Organizace spojených národů, kde povede delegaci Pavel a Lipavský ho bude doprovázet. „Je to významný moment, kde se budou detailně probírat otázky světové bezpečnosti,“ řekl ministr. Připomněl českou kandidaturu na nestálé členství v Radě bezpečnosti OSN v letech 2032 a 2033.