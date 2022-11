Západní Evropou se valí vlna demonstrací. V době rostoucích cen chtějí lidé vyšší platy

Paříž se ve čtvrtek téměř zastavila. Řada lidí zůstala raději doma, dostat se do práce bylo skoro nemožné. Příměstské vlaky jezdily jen některé, metro až do odpoledne vůbec, s výjimkou linek bez řidiče.

Do ulic vyšli hlavně pracovníci v dopravě, školství a zdravotnictví. Tomu chybí personál i kvůli zákazu pro neočkované sestřičky. Obecně požadují zvýšení platu. Stávky nabývají na síle s rostoucí inflací a mohou ještě zesílit s příchodem zimy. Odbory vyčítají prezidentu Emmanuelovi Macronovi, že neřeší situaci sociálně nejslabších skupin, a protestují proti plánu pozdějšího odchodu do důchodu. Některé odborové centrály dokonce jednaly o tom, že by vyhlásily stávku na celý příští týden.

Manifestovalo se po celé zemi, nejvíc lidí bylo v ulicích Paříže. Francie ale není výjimkou, sociální bouře zasáhly řadu evropských metropolí. Například v Athénách, kde vzduchem létaly zápalné láhve. Nebo v Bruselu na letišti, kde bylo zrušeno na šedesát procent spojů.