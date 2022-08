Zdražování energií i růst zisků globálních firem vyvolávají protiakci. Šéf OSN navrhl zvláštní daň

„Aby se nějakým způsobem tento zisk energetických společností projevil v solidaritě vůči těm, kteří jsou růstem cen opravdu výrazně postiženi. A jaká ta forma bude, o tom vedeme debatu. Může to být forma daně, může to mít i jinou podobu,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Česká vláda chce o mimořádné dani rozhodnout v září

Také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že vláda nyní řeší zavedení mimořádné daně, rozhodnuto má být nejpozději v první polovině září. „Vedeme o tom vážnou debatu,“ řekl s tím, že naopak kabinet neuvažuje o zavedení sektorové daně. Nyní zvažovaná daň by podle něj měla být z neočekávaného zisku.

„V případě, že se k tomu rozhodneme, budou to mimořádné příjmy, které by ale měly sloužit mimořádným výdajům,“ podotkl s tím, že by tyto příjmy nesloužily k tomu, aby „zalepily díru v rozpočtu,“ ale platily by se z toho například kompenzace za ceny energií.