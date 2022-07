Buď dobrovolná platba, nebo speciální daň. Vláda zatlačí na energetické firmy

Dva největší výrobci elektřiny jsou polostátní ČEZ provozující dvě jaderné a další devítku uhelných elektráren a skupina Sev.en Energy podnikatele Pavla Tykače, která vlastní třeba velké elektrárny Počerady nebo Chvaletice. Oba giganti letos očekávají rekordní zisky. Jsou to zároveň firmy, na které by nejvíc dopadl speciální odvod, na kterém se předběžně dohodly vládní strany.

„Shoda uvnitř naší koalice je na tom, že nějakou formu solidarity v této věci máme dočasně zavést. Pokud by to byla nějaká daň, tak by byla dočasná,“ ujišťuje premiér. Druhou variantou, o které kabinet uvažuje, je příspěvek těchto firem, který by dobrovolně odvedly na státem určený účet. Zavedení nové daně je ale zatím pravděpodobnější.

„Pokud se bavíme o nějakém dodatečném zdanění energetických firem, které mají teď velké zisky, tak to je věc, kterou určitě otvírat chceme,“ přizvukuje ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

„Vzhledem k tomu, že je to výjimečná situace, tak by také mohlo dojít k výjimečnému podělení se o tento zisk, ze kterého pak vláda a Česká republika budou moci pomáhat těm, na které to naopak dopadá velmi negativně,“ nepochybuje předsedkyně sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.