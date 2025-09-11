Kvůli ruským dronům v Polsku zasedne Rada bezpečnosti OSN


11. 9. 2025Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Na polskou žádost mimořádně zasedne Rada bezpečnosti OSN. Zabývat se bude narušením polského vzdušného prostoru ruskými bezpilotními prostředky v noci na středu. Oznámilo to podle agentury Reuters ministerstvo zahraničí ve Varšavě.

Svolání Rady bezpečnosti je reakcí na bezprecedentní událost, kdy se členský stát NATO poprvé během ruské války proti Ukrajině zahájené v únoru 2022 přímo podílel na zničení ruských vojenských prostředků nad svým vlastním územím, připomíná Reuters.

V noci na středu zaznamenala polská armáda devatenáct případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Některé země NATO po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany. Česko je připraveno poslat do Polska vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š.

Polsko sestřelilo ruské drony ve svém vzdušném prostoru
Střecha domu v polských Wyrykách zničená ruským dronem
