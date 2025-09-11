„Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vede Blízký východ do chaosu a měl by stanout před soudem,“ prohlásil ve středečním rozhovoru se CNN katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání. Tvrdí také, že s partnery v regionu jedná o společné odpovědi na úterní izraelský útok v Dauhá. Armáda židovského státu prohlásila, že podnikla útoky na vedení teroristického hnutí Hamás. Premiér Izraele také ve středu vyzval Katar a všechny země, které podle něj poskytují útočiště teroristům, aby je buď vyhnaly, nebo stíhaly, podotkla agentura AFP.
Katarský premiér vyzval k souzení Netanjahua. Ten chce „stíhání teroristů“
„Kataru a všem národům, které ukrývají teroristy, říkám: musíte je buď vyhnat, nebo je postavit před soud. Protože pokud to neuděláte vy, uděláme to my,“ prohlásil Netanjahu, jehož vláda čelí za úterní útok kritice od řady zemí.
V Kataru pobývalo politické vedení Hamásu podle AFP už od roku 2012, a to s podporou Spojených států, které se tak snažily udržovat komunikační kanál s hnutím, jež Západ včetně USA označuje za teroristické. Katar je spojencem Washingtonu a Spojené státy mají v této zemi také vojenskou základnu.
Úterní úder na špičky Hamásu
Izraelská armáda v úterý odpoledne bombardovala obytný komplex, kde žijí členové Hamásu; nachází se v rezidenční čtvrti v Dauhá, kde jsou podle AFP rovněž ambasády, ale i školy a školka. Cílem útoku byl šéf politického křídla Hamásu Chalíl Hajjá, který ale zřejmě úder přežil. Zemřelo ale šest lidí – podle AFP tři osobní strážci, vedoucí kanceláře lídra Hamásu a také jeho syn. Jednou z obětí byl podle AFP i katarský poddůstojník.
Netanjahu přirovnal úterní izraelský útok k operacím Spojených států po teroristických útocích na USA z 11. září 2001. „I my máme své 11. září. Připomínáme 7. říjen, kdy islamističtí teroristé spáchali nejhorší krutosti vůči židům od holokaustu,“ prohlásil premiér židovského státu s odkazem na 7. říjen 2023, kdy palestinští ozbrojenci vedení Hamásem v Izraeli zabili na 1200 lidí a dalších 251 osob unesli. „Co udělala Amerika po 11. září? Slíbila dopadnout teroristy, kteří spáchali tento ohavný zločin,“ dodal izraelský premiér podle deníku The Jerusalem Post.
Katarský premiér, který už v úterý označil izraelský útok na Dauhá za „státní terorismus“, ve středu v rozhovoru se CNN řekl, že Netanjahu musí být postaven před soud, protože porušuje všechny mezinárodní zákony. Sání připomněl, že na Netanjahua loni v listopadu vydal zatykač Mezinárodní trestní soud, a to kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v Pásmu Gazy.
Sání, jehož země je spolu s Egyptem a Spojenými státy prostředníkem v jednání o příměří mezi Hamásem a Izraelem, také CNN řekl, že izraelská vláda úterním útokem na Dauhá pohřbila naděje rukojmích, kteří jsou stále v zajetí v Pásmu Gazy.
Také matka jednoho ze 48 rukojmí stále zadržovaných rukojmích Ejnav Zangaukerová podle deníku Ha'arec kritizovala úterní izraelský útok v Dauhá. „Izraelská vláda provedla cílený atentát na mého Matana a 47 dalších rukojmí,“ řekla Zangaukerová na dalším protivládním protestu v Tel Avivu a vyzvala izraelskou veřejnost, aby pokračovala v demonstracích. „Je čas ukončit válku komplexní a životaschopnou dohodou. Přidejte se k nám, připojte se k protestnímu táboru záložníků. V příštích dnech budeme boj eskalovat,“ dodala.
V Izraeli se už od loňska konají protesty vyzývající vládu, aby ukončila válku v Gaze a dohodla s Hamásem příměří a propuštění všech rukojmích. Mnozí viní Netanjahua, že rukojmí už dávno obětoval pro svůj válečný cíl zničit Hamás. Někteří Izraelci také tvrdí, že Netanjahu válku „záměrně prodlužuje, aby se udržel u moci“.