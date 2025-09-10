Předvolební debata o vzdělávání

Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení s největším volebním potenciálem. Ve středu 10. září přijali pozvání k debatě moderované Marcelou Augustovou na téma vzdělávání Jan Berki (STAN), Matěj Ondřej Havel (SPOLU), Andrea Hoffmannová (Piráti), Miroslav Krejčí (Motoristé), Jiří Nedvěd (Stačilo!), Robert Plaga (ANO), Miroslav Ševčík (SPD) a Martin Zvonař (Přísaha).
Hosté debaty se nejprve dotkli aktuálního tématu narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony. Polská obrana proti nim s pomocí aliančních spojenců zasáhla, polský premiér Donald Tusk incident označil za „akt agrese“.
Podle Berkiho (STAN) je potřeba říct, že Polsko je „nejen soused a spojenec, ale i důležitý partner, který se aktuálně cítí ohrožen“. Současná situace podle něj dokládá, jak důležité je být součástí obranné aliance.
Plaga (ANO) v reakci mluvil o „jednoznačném narušení hranic jednoho z členských států NATO“. Podle něj je třeba být připraven na to, jak Polsko zareaguje. Česko se prý bude chovat podle aliančních závazků.
Ševčík (SPD) si „uvědomuje vážnost situace“, ale je prý překvapen, že jsou „všichni přesvědčeni“ nynějším vysvětlením události. Tvrdí, že „drony lze odklonit od dráhy“ a žádá vyšetření incidentu.
Podle Havla (SPOLU) bylo potvrzeno, že šlo o ruské drony, situace se dle něj vyostřuje. Východní hranici NATO je prý třeba střežit. Míní, že „podobné provokace a jakoby omyly“ se budou stupňovat a Rusko „nás bude zkoušet“.
Stačilo! si podle Nedvěda představuje, že spojenci v NATO zachovají „chladnou hlavu“ a situace se důkladně vyšetří. Prý bude stát za „naším spojencem Polskem“. Pokud se incident potvrdí, poskytne mu „veškerou součinnost“.
Podle Hoffmannové (Piráti) se tuzemsko probudilo do světa, kde 200 kilometrů od Česka drony zasáhly území cizího státu. Podle ní se ukazuje, že se Česka válka na Ukrajině týká. Také tvrdí, že platí stále „poměrně málo sankcí“ vůči Rusku.
Zvonař z Přísahy by také doporučil zachovat „chladnou hlavu“. Připomíná polskou žádost o aktivaci článku 4 Severoatlantické aliance. Podle něj ti, co mají informace, zvažují, co dál. Volá po zklidnění situace.
Podle Krejčího (Motoristé) není na místě „přehnaná reakce“. Musí se prý vyšetřit, zda šlo o „ruský úmysl, nebo omyl“. Nesouhlasí s tvrzením, že se drony dají odklonit. NATO prý na východní hranici potřebuje rozsáhlou protiletadlovou obranu.
Jan Berki je členem Starostů pro Liberecký kraj a do Poslanecké sněmovny kandiduje z druhého místa liberecké kandidátky STAN. V současné době je poslancem, působí ve výborech pro vědu a vzdělávání a také pro evropské záležitosti.
Matěj Ondřej Havel z TOP 09 je lídrem kandidátky SPOLU v Královéhradeckém kraji. V současnosti je poslancem a předsedou výboru pro vědu a vzdělávání. Od roku 2024 je zastupitelem Královéhradeckého kraje.
Andrea Hoffmannová kandiduje do Poslanecké sněmovny z dvanáctého místa na kandidátce Pirátů v Moravskoslezském kraji. V současnosti je náměstkyní primátora Ostravy pro vzdělávání, inovace a digitalizaci.
Miroslav Krejčí jako nezávislý vede kandidátku Motoristů sobě v Jihočeském kraji. Mezi lety 2022 a 2024 byl ředitelem organizace CERMAT. Nyní působí na ministerstvu školství.
Jiří Nedvěd je členem Sociální demokracie a vede kandidátku Stačilo! v Karlovarském kraji. Je učitelem, vystudoval obory český jazyk a literatura a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Robert Plaga jako nezávislý vede kandidátku ANO ve Středočeském kraji. V minulém funkčním období působil jako ministr školství. Mezi lety 2022 a 2025 byl předsedou Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
Miroslav Ševčík kandiduje jako nezávislý, vede jihomoravskou kandidátku SPD. Mezi lety 2010 až 2018 a 2022 až 2023 byl děkanem Národohospodářské fakulty VŠE, z funkce byl v prosinci 2023 odvolán. Od roku 2024 byl necelý rok na téže fakultě proděkanem.
Martin Zvonař je nestraníkem na kandidátce Přísahy, kterou vede v Karlovarském kraji. Je také zastupitelem obce Brumovice. V současnosti působí na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity.