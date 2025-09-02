Agentury Kantar CZ a Data Collect provedly pro Českou televizi výzkum volebních potenciálů. Volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohla v současnosti hypoteticky získat ve volbách do sněmovny, pokud by se k ní přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb. Suma volebních potenciálů není 100 % (člověk rozhodující se mezi volbou například dvou stran je potenciální volič obou z nich). Volební potenciál je nutno chápat pro každou stranu odděleně.
Nejvyšší volební potenciál má ANO
Nejvyšší volební potenciál pro volby do Poslanecké sněmovny mělo v době sběru dat hnutí ANO, které by při vytěžení celého svého potenciálu mohlo dosáhnout až na 37,5 %.
Vytěžení potenciálu je situace, kdy se k volbě daného subjektu přikloní všichni voliči, kteří o něm aktuálně uvažují.
Na druhém místě se s odstupem deseti bodů umístila koalice SPOLU, jejíž potenciál momentálně dosahuje na 27,5 %.
Následuje STAN s 24,5 % a Piráti s 19,5 %. „Tyto dva subjekty dosahují tradičně vysokého potenciálu, ale ze zkušenosti víme, že se do velké míry jedná o takzvané strany druhé volby. Jinými slovy jak STAN, tak Piráti mají nižší volební jádro a svůj potenciál tedy pravděpodobně nepřetaví do vyššího volebního zisku,“ píší výzkumníci Kantaru.
V pořadí pátý nejvyšší volební potenciál na úrovni 17,5 % si připisuje hnutí SPD, jehož příznivci naopak deklarují silné přesvědčení o své volbě, jak upozorňuje Kantar.
Kolem desetiprocentní hranice se se svým potenciálem pohybuje Stačilo! s 11,0 % a Motoristé s 10,5 %. Na pěti procentech potenciálu se pohybuje Přísaha. Tříprocentní potenciál překročil v době sběru dat ještě subjekt s názvem Česká republika na 1. místě.
Podrobnosti k průzkumu
Průzkumu ze zúčastnili oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do výpočtu volebního potenciálu. Tedy zcela nevylučují účast u voleb a vybrali politický subjekt jako jeden z maximálně tří vážně zvažovaných.
Náhodným výběrem byl získán reprezentativní vzorek 3007 respondentů, z nichž do výpočtu volebního potenciálu vstupuje 2594. Dotazování probíhalo ve dnech 20. až 29. 8. 2025 prostřednictvím kombinace CATI (telefonické rozhovory) a CAWI (on-line panel). Poměr počtu rozhovorů je 70:30 ve prospěch CATI. Statistická chyba zisku volebního potenciálu uvedených subjektů se pohybuje v rozmezí od ± 0,7 p.b. u strany s nejnižším zobrazovaným potenciálem až po ± 1,9 p.b. u strany s nejvyšším potenciálem.
Finální datový soubor byl převážen podle základních sociodemografických ukazatelů (pohlaví, věk, kraj, velikost místa bydliště a vzdělání). Oporou při stanovení kvót byla aktuální data Českého statistického úřadu. V rámci převážení dat bylo také zohledněno minulé volební chování respondentů, konkrétně účast či preferovaná strana v parlamentních volbách v roce 2021.
Výsledek je zaokrouhlen na půl procenta. Zobrazeny jsou pouze subjekty s potenciálem nad 3 %.
Výsledky výzkumu je třeba vždy vztahovat k termínu sběru dat a chápat je jako aktuální volební potenciál ve volbách do Poslanecké sněmovny. Nejedná se tedy v žádném případě o prognózu výsledků voleb.