Debatujeme o zavedení daně z neočekávaných příjmů, řekl Stanjura. Rozhodnout chce do září

„Vedeme o tom vážnou debatu,“ řekl Stanjura s tím, že naopak vláda nevede debatu o zavedení sektorové daně. Nyní zvažovaná daň by podle něj měla být z neočekávaného zisku.

„V případě, že se k tomu rozhodneme, tak to budou mimořádné příjmy, které by ale měly sloužit mimořádným výdajům,“ podotkl s tím, že by tyto příjmy nesloužily k tomu, aby „zalepily díru v rozpočtu,“ ale platily by se z toho například kompenzace za ceny energií.

Mohlo by se to podle něj týkat bankovního či energetického sektoru. „Správná otázka zní, má společnost větší zisky, protože má více zákazníků, lepší služby, nebo například proto, že dneska je například základní repo sazba v ČNB sedm procent,“ podotkl Stanjura. Dodal, že vláda nyní promýšlí technické detaily takové daně.