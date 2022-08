Pomoc jedné domácnosti kvůli drahým energiím dosáhne 17,5 tisíce korun, řekl Síkela. Jen symbolické gesto, komentuje expert

Stát také odpustí poplatky za obnovitelné zdroje. „Na to jsme vyčlenili 21 miliard korun,“ vyčíslil Síkela. Připomněl, že uhrazení poplatků za obnovitelné zdroje státem naběhne 1. října. „A bude se tak dít každý měsíc až do konce příštího roku,“ dodal.

Zbylé částky mají být podle ministra vypláceny podle nařízení vlády buď v lednu, nebo únoru. „Podle toho, jak to bude technicky schůdné a jak se dohodneme s účastníky celého procesu,“ řekl. Opatření v praxi znamená, že stát vyplatí peníze operátorovi na trhu, který je převede dodavatelům. Ti to pak zohlední na fakturách.

Podotkl, že v rámci schvalování rozpočtu na roky 2022 a 2023 kabinet rozhodl, že 25 procent částky pomoci je alokováno do roku 2022. Zbylých 75 procent pak připadne na rok 2023. „V praxi to znamená, že jedna domácnost dostane za celou topnou sezónu až 17 480 korun pomoci od státu. S tím, že v takovém případě až pět tisíc korun té pomoci dostane ještě v tomto roce,“ vysvětlil.

Upozornil ale, že jakoukoliv podporu kabinet poskytuje na dluh. „A my máme nějakou zodpovědnost vůči našim dětem a příštím generacím. Protože dluhy, které naděláme my, za nás bude muset někdo v budoucnu zaplatit,“ zdůraznil.

Síkela uvedl, že diskuze o tom, jestli je pomoc dostatečná, se bude na vládě vést. „A myslím si, že pokud by ceny měly dále růst nebo pokud by se určitá část domácností začala dostávat do nějaké existenční nouze, tak vláda splní, a jsem o tom pevně přesvědčen, že nenechá nikoho padnout,“ slíbil.

Cena elektřiny na Pražské energetické burze se v úterý vyšplhala přes hranici čtyř set eur za megawatthodinu. Před rokem přitom stála zhruba pětkrát méně – jedna megawatthodina se obchodovala za necelých osmdesát eur.

Co se týče velkoobchodních cen plynu, v úterý se jedna megawatthodina obchodovala za téměř 167 eur. Ve stejném období minulého roku se s komoditou obchodovalo za zhruba 28 eur. Cena v poslední době prudce kolísá hlavně kvůli nejistotě plynulosti dodávek z Ruska.

Expert: Sociální tarif nic neřeší

Vladimír Štěpán z poradenské společnosti ENA očekává, že v cenách energií nastane ještě další skok. „To, že někdo dostane příspěvek pět, deset nebo patnáct tisíc korun, je jen symbolické gesto. Sociální tarify problém neřeší,“ kritizoval.

Připomněl, že nejen že rostou výrazně ceny energií, ale lidé se potýkají i s vysokou inflací. „Kumulativní efekty jsou dramatické,“ konstatoval.

Podle Štěpána měla vláda nakoupit plyn do zásobníků v době, kdy byl levný. „A mělo se dát lidem včas – před půl rokem, rokem – na zateplení domu. Tam by se snížila spotřeba až o padesát procent. To je řešení. Ne sociální tarif,“ navrhl.

Kritizoval, že „vláda nic nedělá“. „Situace se dramaticky zhoršuje, žádný plyn sem nedovezeme, v zásobnících ho nemáme. Rusko velmi omezí dodávky plynu. Přejdete na elektřinu a budete platit ještě dvakrát tolik. Tak co vám zbývá? Šetřit a zavést si všude, kde to jde, kamna na uhlí a dřevo. To znamená, že tady zase bude šedo, nebude vidět slunce, protože všichni budou topit uhlím nebo dřevem. K tomu v zimě směřujeme,“ zdůraznil.