Sedmadvacítka se shodla na pravidlech pro omezení spotřeby plynu, píše DPA

Unijní exekutiva navrhla, aby členské země sedmadvacítky kvůli očekávanému výpadku dodávek z Ruska omezily od srpna do března spotřebu plynu o 15 procent proti průměru z minulých pěti let. Tento cíl by měl být dobrovolný, Brusel by však podle návrhu mohl po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze a učinit tak snížení spotřeby v celé EU povinným.

Výsledný kompromis obsahuje oproti původnímu návrhu Komise podstatně více výjimek a zpřísňuje také podmínky, za nichž mohou být státům uloženy povinné úspory. Stav plynové nouze má vymáhat pouze Rada EU, tedy zástupci členských států, nikoliv samotná Komise, jak předpokládal původní plán.