Soud EU zrušil povolení státní podpory stavby maďarské elektrárny Paks II

Soudní dvůr EU zrušil rozhodnutí Evropské komise povolit státní podporu stavby maďarské jaderné elektrárny Paks II. Vyhověl tak stížnosti Rakouska, které nesouhlasilo s verdiktem nižšího unijního soudu, jenž v roce 2022 rozhodnutí EK schválil. Maďarská vláda se předloni dohodla s ruským koncernem Rosatom na časovém harmonogramu výstavby dvou nových bloků elektrárny, které mají být podle Moskvy předány začátkem příštího desetiletí.
Soud ve čtvrtek uvedl, že Komise nedostatečně posoudila, zda je státní financování dostavby elektrárny v souladu s právem EU. Unijní exekutiva v roce 2017 dospěla k závěru, že postup Maďarska neporušuje unijní pravidla pro státní podporu, a projekt schválila. Podle soudu však měla také prověřit, zda není v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek.
Přímé zadání zakázky bylo nezbytné pro přidělení státní podpory stavbě, proto měla Komise zkoumat i tento aspekt, dodal soud.
Rakousko, které je dlouhodobým odpůrcem jaderné energie, považovalo maďarskou státní pomoc za nepřípustnou s ohledem na pravidla hospodářské soutěže a v roce 2018 se obrátilo na unijní justici. U nižšího soudu neuspělo, a tak podalo kasační stížnost k soudu nejvyššímu.
Dva nové reaktory má postavit Rosatom
Elektrárna Paks, která leží asi sto kilometrů jižně od Budapešti, je v provozu od roku 1982. Současné čtyři reaktory pokrývají asi padesát procent energetické potřeby Maďarska. Rosatom má podle smlouvy postavit dva nové reaktory.
Spolupráce Maďarska a Ruska v energetice je v EU častým terčem kritiky. Maďarský premiér Viktor Orbán je dlouhodobě známý svými dobrými vztahy s ruským vládcem Vladimirem Putinem a opakovaně vyzývá ke zrušení sankcí, které EU na Rusko uvalila za jeho plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Budapešť se navíc snaží pokračovat v dovozu ruských fosilních paliv, od nichž se EU chce odstřihnout.