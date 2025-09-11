Americké úřady propustily 316 Jihokorejců, kteří byli minulý týden zadrženi při imigrační razii, informovala ve čtvrtek agentura Jonhap. Korejské politické představitele zatčení šokovalo, může podle nich vést ke krizi vztahů obou zemí a mít významný dopad na investice v USA. Podle tiskových agentur to prohlásili jihokorejský ministr zahraničí Čo Hjon a prezident I Če-mjong.
USA propustily zadržené Jihokorejce, dle Soulu může razie ovlivnit investice
Americké imigrační úřady spolu s bezpečnostními složkami zadržely minulý týden 475 lidí v rozsáhlém závodě jihokorejské automobilky Hyundai Motor v americkém státě Georgia, z nichž většina pocházela z Jižní Koreje. Podle úřadů šlo o migranty, kteří v USA pobývají nelegálně.
Agentura Jonhap ve čtvrtek napsala, že Korejce úřady propustily a oni se v autobusech vydali na více než čtyřhodinovou cestu na letiště do Atlanty. V Koreji by měli přistát v pátek. Odlet bude dobrovolný, o deportaci nejde, dodal Jonhap.
Trump repatriaci původně zastavil a Korejcům navrhl, aby v zemi zůstali a zaučili Američany, napsal list Financial Times. Korea však podle agentury AFP navrhla, aby se pracovníci nejdříve vrátili domů a do USA odcestovali později, s čímž americká strana souhlasila.
Razie podle Soulu přinesla možnost zlepšit vízové systémy
Zadržení jihokorejských občanů ale v asijské zemi vyvolalo nevoli. „Korejci jsou zraněni a šokováni zatčením pracovníků, kteří přijeli do USA, aby předali technologie a know-how, a tím přispěli k úsilí administrativy (amerického prezidenta Donalda) Trumpa o oživení amerického zpracovatelského průmyslu,“ sdělil podle agentury Reuters ministr Čo Hjon při setkání s šéfem americké diplomacie Marcem Rubiem.
Ačkoliv razie může podle Soulu vyvolat krizi ve vzájemných vztazích, přinesla možnost zlepšit vízové systémy. Korejský ministr to řekl na setkání s Andrewem Bakerem, což je poradce pro národní bezpečnost amerického viceprezidenta JD Vance. Korejské podniky si podle Reuters stěžovaly na přísná americká omezení týkající se víz pro kvalifikované zahraniční pracovníky, která jim ztěžují dohled nad výstavbou továren či školení místních pracovníků.
„Razie v továrně donutí korejské firmy, aby velmi váhaly při rozhodování o případných přímých investicích v USA,“ citovala agentura Jonhap korejského prezidenta, který to řekl na tiskové konferenci u příležitosti sta dnů ve funkci.