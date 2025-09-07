Jižní Korea se dohodla se Spojenými státy na propuštění stovek Jihokorejců, které zadržely americké imigrační úřady v závodě jihokorejských společností Hyundai Motor a LG Energy Solution ve státě Georgia. Informovala o tom podle médií kancelář jihokorejského prezidenta. Dodala, že po dokončení administrativních procedur bude vysláno letadlo, které Jihokorejce dopraví zpět do jejich země.
Soul se dohodl s USA na propuštění zadržených Jihokorejců
„Jednání o propuštění zadržených pracovníků byla završena,“ uvedla podle serveru CNN prezidentská kancelář. „Zbývají však některé administrativní procedury. Jakmile budou dokončeny, letadlo dopraví naše občany zpět,“ dodala.
Jihokorejský ministr zahraničí Čo Te-jul v sobotu uvedl, že při razii bylo zadrženo více než tři sta Jihokorejců. Americké imigrační úřady podle CNN v továrně zadržely celkem 475 osob.
Čtvrteční razie se zaměřila na staveniště společného podniku na výrobu baterií jihokorejského výrobce baterií LG Energy Solution (LGES) a společnosti Hyundai Motor s názvem HL-GA Battery Company, který by měl zahájit provoz na konci tohoto roku.
Americká vláda prosazuje tvrdý postup proti migrantům a snaží se navýšit počet deportací z USA. Zásadní zpřísnění migrační politiky bylo jedním z hlavních předvolebních slibů prezidenta Donalda Trumpa, který tvrdil, že podnikne největší deportační kampaň v americké historii.