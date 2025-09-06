Většina z asi 475 lidí zadržených razii amerických imigračních úřadů v rozsáhlém závodě jihokorejské automobilky Hyundai Motor ve státě Georgia byli Jihokorejci. Informovala o tom agentura AP. Společnost Hyundai Motor mezitím podle agentury Reuters oznámila, že prošetří praktiky dodavatelů a subdodavatelů v zajišťování pracovníků.
Většina zadržených při razii v továrně Hyundai v americké Georgii jsou Jihokorejci
Jihokorejská společnost v prohlášení uvedla, že svou odpovědnost bere vážně a že nynější událost je připomínkou důležitosti dohledu nad dodavatelských a subdodavatelským řetězcem. „Provedeme vyšetřování, abychom zajistili, že všichni dodavatelé a jejich subdodavatelé dodržují všechny zákony a předpisy,“ sdělila firma.
Steven Schrank, který je americkým ministerstvem vnitřní bezpečnosti pověřen vyšetřováním, v pátek řekl, že většina zadržených jsou Jihokorejci. „Tato operace podtrhuje náš závazek k pracovním místům pro obyvatele Georgie a pro Američany.“
Čtvrteční razie se zaměřila na staveniště společného podniku na výrobu baterií jihokorejského výrobce baterií LG Energy Solution (LGES) a společnosti Hyundai Motor s názvem HL-GA Battery Company, který by měl zahájit provoz na konci tohoto roku, napsal Reuters s odvoláním na LGES. Společnost Hyundai Motor uvedla, že razie její výrobu elektrických automobilů v rozsáhlém výrobním areálu o rozloze 1214 hektarů nenarušila.
Americká vláda prosazuje tvrdý postup proti migrantům a snaží se navýšit počet deportací ze Spojených států. Zásadní zpřísnění migrační politiky bylo jedním z hlavních předvolebních slibů prezidenta DonaldaTrumpa, který tvrdil, že podnikne největší deportační kampaň v americké historii.