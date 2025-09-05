Americké imigrační úřady spolu s bezpečnostními složkami zadržely na 450 přistěhovalců při rozsáhlé razii v rozestavěné továrně jihokorejské automobilky Hyundai Motor v americkém státě Georgia. Podle úřadů se jednalo o migranty, kteří v USA pobývají nelegálně. Jihokorejská vláda uvedla, že při razii bylo zadrženo mnoho Jihokorejců a že jejich práva při výkonu práce v korejských podnicích v USA nesmějí být porušována.
Americké úřady zadržely stovky migrantů v továrně Hyundai, Soul protestuje
Místem razie byl společný podnik na výrobu baterií jihokorejského výrobce baterií LG Energy Solution (LGES) a společnosti Hyundai Motor, který by měl zahájit provoz na konci tohoto roku, píše Reuters s odvoláním na LGES.
O zásahu informoval federální Úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny (ATF).