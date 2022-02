USA pátrají po letounu, který havaroval v Jihočínském moři. Bojí se, že trosky nalezne a okopíruje Peking

Přesně před týdnem havaroval letoun F-35C na letadlové lodi Carl Vinson. Pilot se po nárazu na palubu katapultoval, dalších šest členů námořnictva utrpělo zranění. Letoun skončil na dně Jihočínského moře.

Americké námořnictvo se chystá vrak najít a vylovit. Technicky náročná operace může podle odhadů trvat až čtyři měsíce. K nehodě došlo v mezinárodních vodách, které si v rozporu s mezinárodním právem nárokuje Peking. Panují proto obavy, že bude mít zájem i o letoun s nejmodernější technologií na světě.

„Číňané v minulosti prokázali schopnost vypůjčit si něco v zahraničí a pomocí zpětného inženýrství to okopírovat. Určitě by to pro ně byl zlatý důl,“ varuje odborník na letectví Peter Layton.

Drahá katastrofa

Víceúčelový bojový letoun F-35 je nejdražší zbraní v historii – jen vývoj stál v přepočtu téměř jeden bilion a 300 miliard korun. Díky technologii stealth je těžko zjistitelný, disponuje nejsilnějším motorem, který kdy byl ve stíhacím stroji. Klíčové jsou ale pokročilé senzory a počítačový systém, který předává informace z bojiště spřáteleným jednotkám a velení. Nasazení moderní stíhačky v Jihočínském moři mělo být jasným vzkazem hlavně pro Peking.

„Indo-pacifická oblast je pro Bidenovu administrativu strategicky důležitá. Vojenská přítomnost má signalizovat konkurentům v regionu, hlavně Číně, že nemohou brát Spojené státy na lehkou váhu,“ vysvětlil profesor z King's College London Alessio Patalano.

Čína odmítla, že by chtěla vrak vytáhnout – někteří experti to ale zpochybňují a upozorňují na klíčovou roli stíhačky v americké vojenské taktice. Podle čínských médií nehoda zdůraznila údajné slabiny západních armád a jejich spojenců. V listopadu se po startu stejný stroj zřítil z paluby britské letadlové lodě Queen Elizabeth. Příčiny se stále vyšetřují.

„Létání z letadlových lodí je vysoce nebezpečné a občas dojde k problémům. Je to sice nešťastné, ale dá se to očekávat, když se uskutečňují stovky letů,“ dodal odborník Layton.

Část expertů upozorňuje, že Čína mohla některé technologie letounu F-35 dříve získat kyberšpionáží. Mít stroj přímo v rukou by ale podle nich tamnímu vývoji stíhaček páté generace určitě pomohlo v rozletu.