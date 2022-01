Čína bagruje dno kolem tchajwanských ostrůvků. Regionální přetlačovaná má i zvláštní podoby

Plánuje také významné rozšíření flotily. Do roku 2027 chce spustit na vodu přes 140 nových plavidel pobřežní stráže.

Tchaj-wan se na rozdíl od Hongkongu může spolehnout na pomoc Spojených států, které mají dokonce zákon zavazující je k dodávkám zbraní a dalších obranných technologií. Zda by přišly v případě invaze z pevninské Číny na pomoc, však záměrně neříkají. Uplatňují politiku „strategické nejednoznačnosti“, která má odradit komunisty od vojenské akce i Tchajwance od formálního vyhlášení nezávislosti, jež by tuto akci téměř jistě vyvolalo.

Když se Joe Biden v říjnu uřekl a odpověděl „ano“ na dotaz novináře, že by Američané do boje šli, začala americká diplomacie horečně uvádět věci na pravou míru, připomíná web The Diplomat.

Jihočínské moře

Zdrojem přesvědčení, že Peking si věří na rozšiřování svého vlivu, je i dění v Jihočínském moři. Využívá mělčin a neobydlených ostrůvků ve Spratlyho a Paracelském souostroví, které během několika let pomocí přesunu milionů tun písku vytáhl z hladin a postavil na nich své vojenské základny.