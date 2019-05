Mapy Číny prozradí, že je světem sama pro sebe. Ukážou, kam chce šířit svůj vliv

To chtějí komunisté v Pekingu změnit. Jako první místo, odkud se Američany rozhodli vypudit, si vybrali Jihočínské moře. To je strategicky důležité především proto, že přes jeho vody plují lodě s dobrou polovinou všeho zboží, které se po světovém oceánu vozí. A čínská ekonomika je na tamními vodami procházejícím dovozu surovin z Blízkého východu a Afriky a vývozu zboží do Evropy závislá.