Taliban je jako franšíza a Afghánistán se stal hřištěm pro regionální mocnosti, píše analytik Martin

Rozdrobená franšíza

Připomíná však, že Taliban je velmi rozdrobená organizace. Někteří pracovníci na projektech placených z rozvojové pomoci popisují, jak na nich „daně“ vyžadují postupně různí ozbrojenci, všichni se však zaštiťují islamistickým hnutím.

Velmi různé je i zacházení se zajatci z řad vládních zaměstnanců: někde smějí domů, někde je čeká smrt. Podobné jsou i rozdíly v zaváděném právu, kdy v některých vesnicích noví vládci bičují místní za drobné prohřešky proti islámskému právu a v jiných nechávají obyvatele žít víceméně po svém.

Na vyšší úrovni panuje napětí mezi politickým a vojenským křídlem Talibanu. Zatímco to první by se rádo stalo uznávanou vládou s mezinárodními vztahy a vidinou peněz ze zahraničí, to druhé hodlá dovést současné úspěšné vojenské tažení do konce bez ohledu na světové společenství.

Dělicí linie vede také v přístupu k obchodu s opiem. Religioznější část ho chce zakázat, jiní bojovníci jsou na příjmech z něj závislí.