Čína uvěznila stovky duchovních v Sin-ťiangu. Několik z nich zemřelo, tvrdí průzkum

Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang zaujímá zhruba šestinu rozlohy Číny, je její největší provincií, byť řídce osídlenou. Místní Ujgurové tvoří 45 procent z téměř 22 milionů obyvatel. Tato menšina, která je jazykově a etnicky spřízněná s Turky, si dlouhodobě stěžuje na útlak ze strany Pekingu a na masivní přistěhovalectví etnických Chanů (Číňanů) do Sin-ťiangu.

Mezi dříve zmíněnými 630 případy bylo 304 duchovních, které úřady umístily do vězení či „převýchovných zařízení“ - síťtětáborů, kam Čína dříve umístila již milion Ujgurů. Zatímco 96 procent zatčených náboženských osobností úřady odsoudily nejméně na pět let, až 26 procent z nich stráví za mřížemi až dvacet let nebo více.

Podle Petera Irwina z UHRP byli imámové ve skutečnosti zatčeni kvůli „svým schopnostem sbližovat lidi v komunitě“. „Úřady se s imámy potají vypořádávaly dlouhodobě, protože ví o jejich vlivu. Jejich zatčení nebo uvěznění za posledních pár let jsou jen vyvrcholením tří desetiletí represí, které mají potlačit ujgurskou kulturu a náboženství,“ řekl pro BBC.